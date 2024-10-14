Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi

"BU BİNAYI KİM YAPTIYSA ÇATIYI DA O YAPTI"

Binada oğlunu, gelini ve ikiz torunlarını kaybeden Abdulmuttalip Sezer, çatının sonradan değil, bina ile aynı anda yapıldığını öne sürdü. Sezer, "Bu binayı kim yaptıysa çatıyı da o yaptı. Binayı yapan da belli. Bilirkişi raporunda ruhsat sahibi ruhsata imza atan insanlar o zaman yargılanmadılar. Yani izin verenler, ruhsata aykırıysa neden denetlenmedi? Yani bina yapıldı ama denetim yok. Hiçbir şekilde denetim yapılmamış. 5’inci kata kadar binanın temeli sağlam olmuş olsaydı 5’inci kattan sonrası yıkılırdı. 5’inci kata kadar asfalt seviyesinde, 5'inci kattan sonrası 2 katlı bir bina gibi duruyor. Yani ruhsat, inşaata aykırıysa gelip denetleyen neden olmadı? Biz bu binayı aldıysak biz mi suçluyuz?" diye konuştu.

"BİNA, 35'İNCİ SANİYEDE YIKILDI"

Deprem sırasında uyanık olduğunu ve hemen oğlunu aradığını belirten Sezer, o gece yaşananları da şöyle anlattı:

"Deprem gecesi ben uyanıktım. Deprem olurken kendi evladımı telefonla aradım 04.17'de, 'Deprem oluyor, boşaltın binayı' demeye kalmadı apartmandan, yani kendilerinin bağırışları geldi ve bina 35’inci saniyede yıkıldı, iletişim kesildi. Ben buraya koşarak geldim, geldiğimde sadece bina enkaz halinde 5 katı toprağın altına gömülmüş vaziyetteydi."