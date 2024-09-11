Kız mı erkek mi? Cinsiyet tahmininde bulunmak için kullanılan 10 geleneksel yöntem!
Geçmişten günümüze, bebek bekleyen ailelerin en çok merak ettikleri konulardan biri de bebeğin cinsiyetidir. Bu merakı gidermek için, tıp dünyasında ultrason gibi modern yöntemler kullanılsa da, geleneksel cinsiyet tahmin yöntemleri hâlâ popülerliğini koruyor. Alyansla yapılan kalp atışı testi gibi eski inançlara dayalı bu yöntemler, nesilden nesile aktarılan eğlenceli ve merak uyandırıcı pratiklerdir. İşte detaylar...
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Teknoloji henüz gelişmeden önce, aileler bebeklerinin cinsiyetini tahmin etmek için çeşitli geleneksel yöntemlere başvururdu. Alyansın sallanmasından, bebek kalp atış hızına kadar farklı kültürlerde uygulanan bu yöntemler, bilimsel olmaktan uzak olsa da, heyecanlı bekleyişlere biraz eğlence katardı. İşte o yöntemlerden bazıları...
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1. YÜKSEK Mİ ALÇAK MI TAŞIYOR?
Bu muhtemelen en yaygın bilinen bebek cinsiyeti masalıdır. Büyük yuvarlak bir göbekle yüksekte taşıyan bir kadının kız çocuğu olacağı varsayılır. Daha küçük bir göbekle alçaktan taşımak ise erkek çocuğa işaret eder.
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2. ALYANS SALINCAĞI
Birisi anne adayının evlilik yüzüğünü bir ipe bağlar ve karnının üzerinde tutar. Eğer yüzük ileri geri sallanırsa, bu bir erkek çocuğa işaret eder. Sabit, dairesel bir hareketle sallanırsa kız demektir. Bu kocakarı masalının diğer varyasyonlarında bir dikiş ipliğine asılı bir iğne ya da ipe asılı bir kalem kullanılır.
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3. İDRAR RENGİ
Evet, kız ya da erkek çocuğa hamileyken idrar rengi bile kocakarı masallarına ilham verebilir! Bu inanca göre bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmek için rengine dikkat edin. İdrarınız daha koyu veya sarının normal bir tonundaysa kız çocuğunuz olacak demektir. İdrarınız daha parlaksa, bu bir erkek çocuğunuz olacağının işaretidir.
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4. BEBEĞİN KALP ATIŞI
Bir bebeğin kalp atışı dakikada 140 atışın üzerindeyse, kız olduğu söylenir. Dakikada 140 atışın altında bir kalp atış hızı erkek olduğunu gösterir.
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5. MATEMATİK YAPIN
Eski bir Maya halk hikayesine göre, annenin gebe kaldığı yaşı gebe kaldığı yıla eklerseniz, çıkan sayı size cinsiyetini söyleyecektir. Eğer sonuç çift sayı ise bebek kızdır. Eğer sonuç tek sayı çıkarsa, bu bir erkektir!
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6. ANNENİN İSTEKLERİ
Hamile bir kadın tatlı veya narenciye aşeriyorsa, bu bir kız çocuğuna işaret eder; tuzlu yiyecekler, bir erkek çocuk taşıyor demektir. (Bu, turşu ve dondurma aşermekle ilgili eski klişenin yalnızca karşıt cinsiyette ikizleri olanlar için geçerli olduğu anlamına gelir).
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7. SARIMSAK KOKLAMAK
Bu sarımsak aşermeyle ilgili değil, hamile bir kadın sarımsak yediğinde ne olduğuyla ilgili. Eğer sarımsak kokusu gözeneklerinden dışarı çıkmıyorsa, o bir kızdır. Eğer koku gözeneklerinden dışarı sızıyorsa, erkektir.
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8. SABAH BULANTISI
Eğer anne adayı hamileliğin ilk 12 haftasında sabah bulantısı yaşarsa, kız çocuğu olacak demektir. Eğer anne bu kaderden kaçtıysa, efsane erkek bebek olacağını öngörüyor.
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9. GÜZELLİK HIRSIZLARI
Eğer anne adayı hamilelik sırasında daha güzel görünüyorsa, erkektir. Daha mı az güzel? Bu, kız bebeğin annesinin güzelliğini “çaldığı” anlamına gelir. Ayrıca, kız bebeklerin sivilceye neden olduğu söylenir.
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10. SOĞUK AYAKLAR
Bazı insanlar düğünden önce, bazıları ise hamilelik sırasında çekingen davranır. Geri çekilmek istemek gibi soğuk ayaklar değil, ama gerçek soğuk ayaklar bebeğin erkek olduğuna dair bir işaret olabilir. Annenin ayakları hamile kalmadan öncekinden farklı hissetmiyorsa, bebek kızdır.
Kaynak: Pampers, Happiest Baby, Farmer Salmanac