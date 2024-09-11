2. ALYANS SALINCAĞI

Birisi anne adayının evlilik yüzüğünü bir ipe bağlar ve karnının üzerinde tutar. Eğer yüzük ileri geri sallanırsa, bu bir erkek çocuğa işaret eder. Sabit, dairesel bir hareketle sallanırsa kız demektir. Bu kocakarı masalının diğer varyasyonlarında bir dikiş ipliğine asılı bir iğne ya da ipe asılı bir kalem kullanılır.