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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsada kazanılan paranın yüzde 91'i İstanbullu'nun - İş-Yaşam Haberleri

        Bireylerin borsada kazandığı paranın yüzde 91'i İstanbullu'nun oldu

        Borsa İstanbul'daki yatırımcıların yüzde 24'ünü oluşturan İstanbullu yatırımcılar yılın ilk 8 ayında kazanılan paranın (artan portföy değeri) yüzde 91'inin sahibi oldu. İstanbul borsada 8 ayda 72 ilin kazandığı 585 milyar liranın 530 milyarını (büyük bölümü ellerindeki hisselerin değer kazancından) elde etti. Ocak-ağustos arasında 9 şehir ise 2,5 milyar lira kaybetti. Tatil beldeleri Antalya, Muğla, Balıkesir ve Aydın'da da portföyler 1,2 milyar liranın üstünde artan ve kazanan iller arasında yer aldı. Oransal olarak yüzde 16,4 ile İstanbul'un ardından portföyü en fazla artan şehir olarak Kırşehir dikkat çekti. 8 ayda en büyük kaybı yüzde 20 ile Batman yaşadı.

        Giriş: 11.09.2024 - 06:04 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:15
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        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
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        Yılbaşından bu yana yatırımcılara yüzde 29 kazandıran Borsa İstanbul'da bu kazancı daha çok tüzel kişi fonların elde ettiği görülürken sayıları 7,3 milyon kişiye inen bireysel yani gerçek kişi yatırımcıların kazancı yüzde 19,2'de kaldı. Gerçek kişilerin toplam portföyleri 3 trilyon 34 milyar liradan 3 trilyon 617 milyar liraya çıktı. Borsa İstanbul'daki yatırımcıların yüzde 24'ünü oluşturan İstanbullular yılın ilk 8 ayında kazanılan paranın (artan portföy değeri) yüzde 91'inin sahibi oldu. İstanbul, borsada 8 ayda 72 ilin kazandığı 585 milyar liranın 530 milyarını (büyük bölümü ellerindeki hisselerin değer kazancından) elde etti. Oransal olarak baktığımızda da İstanbulluların kazancı yüzde 26 ile en fazla artışı kaydetti. İstanbul'da yatırımcı sayısı da diğer illerin aksine 8 ayda 61 bin kişi arttı. Borsada yatırımı en fazla artan ikinci şehir olan Bursa'da başarılı performansını hissettirirken bu ildeki halka açık şirketlerin sayısının fazla olması ve yatırımcıların bu şirketleri yakından takip etmesinin bu başarıda etkili olduğu tahmin ediliyor. Borsadan en fazla kazanan üçüncü şehir ise İzmir oldu. İzmir tarihsel olarak borsaya çok yatkın bir il olarak biliniyor. Başkent Ankara ise 7'inci sırada yer aldı.

        İSTANBULLU BORSADAN 8 AYDA 530 MİLYAR LİRA KAZANDI

        (Portföy değeri milyon TL)
        İL 2024 Ocak 2024 Ağustos Değişim (TL) Değişim (%)
        İstanbul 1.991.495 2.521.876 530.381 26,6
        Bursa 73.341 84.410 11.069 15,1
        İzmir 104.216 112.176 7.959 7,6
        Adana 38.472 43.058 4.585 11,9
        Antalya 44.103 48.459 4.356 9,9
        Muğla 21.921 24.938 3.017 13,8
        Ankara 282.098 284.915 2.816 1,0
        Mersin 23.573 25.434 1.861 7,9
        Balıkesir 31.314 32.874 1.559 5,0
        Hatay 17.441 18.809 1.367 7,8
        Aydın 18.936 20.181 1.245 6,6
        Toplam 3.034.069 3.617.077 583.007 19,2

        BORDUM, MARMARİS, AYVALIK, DİDİM BORSACI OLDU

        Borsacıların son yıllarda yaşam alanı olarak seçtiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Ayvalık ve Didim gibi ilçeler nedeniyle Antalya, Muğla, Balıkesir ve Aydın'da da portföyler önemli oranda artışa geçti. Bu iller borsacıların parası 1,2 milyar liranın üstünde artan ve kazanan iller arasında yer aldı. Yatırımcı sayısı açısından da bu iller en fazla atış kaydedenler oldu. Diğer illerden tatil yörelerine olan göçün de etkisiyle bu illerde 8 ayda yatırımcı sayısı borsadaki olumsuz performansa rağmen yüzde 3'ün üstünde artış kaydetti.

        KIRŞEHİR BÜYÜK SÜRPRİZ YAPTI

        Borsadaki parası yani portföyü oransal olarak yüzde 16,4 artış ile İstanbul'un ardından en fazla artan ikinci şehir olarak Kırşehir de dikkat çekti. Kırşehirliler'in borsadaki parası 8 ayda 2 milyar liradan 2 milyar 476 milyara ulaştı. Oransal olarak yine yukarıda açıkladığımız nedenlerle portföyleri en fazla artan iller arasında Bursa ve Muğla da bulunuyor. Bir çok şehir 8 ayda borsadan enflasyonun çok çok altında kazanç sağlarken ocak-ağustos arasında 9 il ise 2,5 milyar lira kaybetti. 8 ayda en büyük kaybı yüzde ile Batman yaşadı. Batmanlı yatırımcıların 788 milyonu buharlaşırken bu rakam toplam portföylerinin yüzde 20'sini oluşturdu. Karabüklü yatırımcılar da büyük oranda ellerinde hisse senetlerinin düşüşü nedeniyle 1,3 milyar lira kaybetti.

        BATMAN BORSADA BATTI

        Portföy değeri (Milyon TL)
        İL 2024 Ocak (TL) 2024 Ağustos (TL) Değişim (TL) Değişim (%)
        Batman 3.776 2.988 (788) -20,9
        Karabük 10.777 9.433 (1.344) -12,5
        Adıyaman 4.029 3.751 (278) -6,9
        Hakkari 798 764 (33) -4,2
        Ardahan 353 342 (10) -3,0
        Bilecik 1.851 1.840 (10) -0,6
        Yozgat 2.534 2.521 (13) -0,5
        Osmaniye 4.642 4.623 (18) -0,4
        Şırnak 1.668 1.663 (5) -0,3
        Siirt 1.875 1.881 5 0,3
        Toplam 3.034.069 3.617.077 583.007 19,2
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