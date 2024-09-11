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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri | Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü! Kafa tası çatladı | Son dakika haberleri

        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü! Omuzu çıktı! Kafa tası çatladı!

        Adana'da, işe giriş raporu almak için aile sağlığı merkezine giden Seracettin D., kaydının olmadığını söyleyen Dr. Can Cevher Gürler'e elektrikli çaydanlıkla saldırıp, ağır yaraladı. Doktor yoğun bakım ünitesinde tedaviye, Seracettin D. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:57
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        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
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        Adana'da olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Aile hekimi kaydı başka doktorda olan Seracettin D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek işe giriş raporu almak istedi.

        KAYDININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre Dr. Gürler, kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

        SOL OMZU ÇIKTI KAFA TASI ÇATLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Seracettin D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırıcı sonucu Gürler'in sol omzunda çıkık, kafa tasında çatlak ve açık yaralar oluştu.

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        DOKTOR YOĞUN BAKIMA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gürler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        SALDIRGAN GÖZALTINDA

        Polis Seracettin D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Seracettin D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #adana
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