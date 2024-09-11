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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek | Son dakika haberleri

        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!

        Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan 151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin görülen davada, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir" diye kendini savunan tutuklu müteahhit, 61 yaşındaki Ali Babaoğlu'nun farklı mahallelerde yaptığı 5 binanın daha yıkıldığı ve binalardaki 122 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:38
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        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
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        Kentte, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranırken, 17 Mayıs'ta notere gidip vekalet veren ve 23 Ağustos'ta İzmir'deki yazlığında havuz başında yakalanıp tutuklanan Ali Babaoğlu (61), 5 Eylül’de hakim karşısına çıktı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Babaoğlu, duruşmaya katıldı.

        "BLOKLAR FAY HATTI ÜZERİNE DENK GELMİŞ"

        Babaoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir. Depremin enerji dalga boyunun içerisinde kalmıştır. Enerji dalga boyu 2.40 metredir. Dolayısıyla binalar ilk saniyede yıkılmıştır. Bugünkü yönetmelikle yapılsa dahi kurtulma şansı yokmuş" dedi.

        YAPTIĞI 5 BİNA DAHA YIKILMIŞ

        Mahkemedeki savunmasında 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu kaydeden ve Palmiye Sitesi'nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağlayan Ali Babaoğlu'nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.

        122 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ

        Yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        273 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

        Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen müteahhit Ali Babaoğlu ile ilgili, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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        #Ali Babaoğlu
        #Son dakika haberler
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