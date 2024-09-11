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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı! Narin cinayetinde şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor! | Son dakika haberleri

        23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı! Narin cinayeti soruşturmasında son durum!

        Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 23 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı da, cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini, yarın adliyeye sevklerinin beklendiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:48
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        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanlığı da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini, yarın adliyeye sevklerinin beklendiğini bildirdi.

        Tutuklanan amca Salim Güran
        Tutuklanan amca Salim Güran

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir" denildi.

        3 bakan bugün Diyarbakır'a gidiyor
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        NE OLMUŞTU?

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

        Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar
        Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar

        Şüphelilerden Nevzat Bahtiyar (48) de jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

        Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat Bahtiyar "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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        #son dakika
        #narin güran
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