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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyeti yüzde 46,35 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet artışında sert gerileme

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre; inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 46,35 arttı, aylık yüzde 1,91 arttı. Yıllık artış, Ekim 2021'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Bu durum asgari ücrete ara zam yapılmaması nedeniyle işçilik ücretlerinde geçtiğimiz yıl görülen artışın yaşanmamasından ve baz etkisinden kaynaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:19
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        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
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        TÜİK'in açıkladığı verilere göre; inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 46,35 arttı, aylık yüzde 1,91 arttı. Yıllık artış, Ekim 2021'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Bu durum asgari ücrete ara zam yapılmaması nedeniyle işçilik ücretlerinde geçtiğimiz yıl görülen artışın yaşanmamasından ve baz etkisinden kaynaklandı.

        2023 Temmuz'dan bu yana yüzde 60-70 bandında seyreden yıllık artış oranı, Haziran 2023'ten beri ilk kez 50 puanın altına geriledi.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 46,78 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,53 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 45,01 ARTTI, AYLIK YÜZDE 3,14 ARTTI

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.

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