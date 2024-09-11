Erkan Can: Oyuncu olmama rağmen rolü yedim
'Meşru Gayrimeşru" filminin başrolünde yer alan Erkan Can; "Film, bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için filmde oynadım" dedi
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Erkan Can, 'Meşru Gayrimeşru' filminin düzenlenen ön gösterimindeydi.
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Usta oyuncu, telefon dolandırıcılığının anlatıldığı filmde, başına böyle bir olay geldiği için rol aldığını söyledi.
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Erkan Can; "Bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" dedi.
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