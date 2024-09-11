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        Haberler Magazin Erkan Can: Oyuncu olmama rağmen rolü yedim - Magazin haberleri

        Erkan Can: Oyuncu olmama rağmen rolü yedim

        'Meşru Gayrimeşru" filminin başrolünde yer alan Erkan Can; "Film, bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için filmde oynadım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:37
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          Erkan Can, 'Meşru Gayrimeşru' filminin düzenlenen ön gösterimindeydi.

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          Usta oyuncu, telefon dolandırıcılığının anlatıldığı filmde, başına böyle bir olay geldiği için rol aldığını söyledi.

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          Erkan Can; "Bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" dedi.

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