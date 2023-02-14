‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan ve 10 ili vuran iki büyük depremin ardından telekomünikasyon ve internet en büyük ihtiyaçlardan oldu. Baz istasyonlarının yıkılması, altyapıların zarar görmesi insanların iletişim kurmalarının önünde de büyük bir engel olarak ortaya çıktı. Telekomünikasyon firmalarının kurduğu mobil altyapı ise büyük ölçüde yetersiz kalmıştı. Hal böyle olunca destek çağrıları da kaçınılmaz oldu.
Bu sırada, ilk günden beri interneti sağlama konusunda yardımı dokunabileceği için çok konuşulan Elon Musk’ın Starlink uydularının Türkiye üzerinde görüldüğü belirtildi.
İLK GÜNLERDE TWEET ATMIŞTI
Tesla, Twitter, SpaceX gibi dev teknoloji firmalarının CEO’su konumunda bulunan ve Starlink uydularının sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile depremin ilk günlerinde uyduları iletişimi kurmak için Türkiye üzerine gönderebileceğini açıklamıştı.
Daha sonrasında bu konuda Türk kullanıcılardan aldığı yardım taleplerine de cevap veren Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türk hükümeti henüz bir yanıt vermedi. Onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularını Türkiye’ye gönderebilir” şeklinde yazdı.
BULGARİSTAN ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPTI
Şirketin sahibi Musk’tan veya Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden bu konu ile ilgili yeni bir açıklama gelmese de dün gece Starlink uyduları Türkiye hava sahasında görüldü! Bulgaristan sınırından Türkiye üzerinde giriş yaparken Kırklareli’de görüldüğü belirtilen uyduların iletişim ve internet probelmini çözebileceği biliniyor.
Starlink uydularının Türkiye üzerinde görüntülenmesinin deneme amaçlı mı olduğu, yoksa onaylanarak deprem bölgesindeki iletişimi kolaylaştırmak için mi Türkiye’de bulunduğu henüz resmi bir açıklamayla netlik kazanmadı.
Starlink nedir, nasıl çalışıyor?
SpaceX şirketinin sahip olduğu Starlink, dünya çapında birçok bölgede internet erişiminin yetersiz kaldığı yerlerde bu hizmeti kolaylaştırmak üzere yıllardır çalışmalar yürütülen uzay tabanlı bir sistem.
Firma, en son 2 Şubat'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle uzaydaki alçak yörüngeye 53 Starlink internet uydusu daha gönderdi.
4 BİN 400 UYDU HEDEFİ VAR
İlk etapta uzaya 4 bin 400 uydu göndermeyi hedefleyen SpaceX'in 2 bin 500'ü aktif halde kullanılan ve 500'ü yörüngelerine doğru hareket ettirilen dünya çevresinde yaklaşık 3 bin uydusu bulunuyor.
SpaceX'in, 2027'de tamamlanması hedeflenen proje kapsamında Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planladığı ve mevcut uydularla 40 ülkede Starlink internet ağı oluşturduğu kaydediliyor.
SON OLARAK UKRAYNA’DAYDI
Geçtiğimiz dönemde Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Elon Musk, uydularını mağdur konumundaki Ukrayna semalarına göndererek orada ücretsiz bir internet ağı hizmeti sağlamıştı. Ancak sonrasında bunun sonsuza dek ücretsiz kalamayacağına dair paylaşımlarda bulundu.
Musk Twitter üzerinden, “SpaceX bugüne kadarki harcamalarının ödenmesini talep etmiyor fakat sonsuza kadar da bunu finanse etmeyi sürdüremez” demişti.