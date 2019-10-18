Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Booking.com hakkında açtığı davada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti ve 'haksız rekabet var' dedi.

Booking.com ile ilgili haksız rekabete neden olan eylemlerin giderilerek 500 bin TL teminat yatırılması karşılığında ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verildi.

2 YILDIR YASAKLI

TÜRSAB, vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Hollanda merkezli Booking.com'a 2017 yılında dava açmıştı.

Online otel rezervasyonu faaliyeti yürüten Booking.com, yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yasaklı durumda. Buna göre, siteye Türkiye'den giren tatilciler Türkiye'deki otelleri sitede görüntüleyemiyor.

Fakat, yurtdışında siteye girişlerde Türkiye'deki otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyor. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurtdışındaki otellere de erişebiliyor.