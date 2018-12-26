Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Booking.com hakkında açtığı davada bilirkişi raporunu mahkemeye ulaştı. Raporda, Booking.com’un Türkiye’deki temsilciliğinin seyahat acentası olmadığı, Hollanda’daki Booking.com BV’nin ise yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentesi ruhsatı almasının gerekli olmadığı ifade edildi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmaya TÜRSAB ve davalı Booking’in avukatları katıldı. Duruşmada hakim, 63 sayfadan oluşan bilirkişi raporunun geldiğini belirterek raporu taraf avukatlarına verdi.

BİLİRKİŞİ: BOOKİNG.COM SEYAHAT ACENTASI DEĞİL

Bilirkişi raporunda ise Türkiye’deki Bookingdot.com şirketin sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentesi olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve haksız rekabet ile ilgisinin bulunmadığı anlatıldı.

Davalılardan Hollanda da bulunan Booking.com BV’nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentesi ruhsatı almasının gerekli olmadığı, bu konuda takdirin mahkemede olduğu ifade edildi. Bu görüşe bilirkişi heyetinde bulunan bir üyenin muhalefet ettiği ve bu ilişkiyi acente olarak değerlendirdiği ifade edildi.

VERGİ VERMESİ GEREKİYOR

Raporda, Booking.com BV’nin Türkiye’deki otellerde aracılık ederek yaptığı rezervasyonlardan elde ettiği komisyonun Türkiye’de elde edilen gelir olması nedeniyle Türkiye’de vergi vermesi gerektiği anlatıldı. Vergi ödemesinin diğer rakiplerle haksız rekabet yaratıp yaratmayacağının ve Türk Ticaret Kanunu’na göre iş şartlarına uymama haline girip girmediğinin Türk doktrininde tartışmalı olduğu bu konuda da takdirin mahkemeye ait olduğu ifade edildi.

Bilirkişi raporu ile ilgili olarak söz olan davacı avukatı, raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu belirterek, "Sonuç kısmı bile çelişkilidir. Ayrıntılı beyan için süre istiyoruz" dedi.

'TEDBİR KARARI KALDIRILSIN'

Davalı Booking avukatı ise, raporun sonuç kısmında çelişki olmadığını ifade ederek, "Raporda özel bir iş şartının bulunması gerektiği vurgulanmıştır. Vergiye dayalı haksız rekabet olamayacağı belirtilmiştir. Yaklaşık ispat şartı ortadan kalkmıştır. Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz” dedi.

Mahkeme, taraf avukatlarının bilirkişi raporu hakkındaki görüşlerini belirtmesi için süre vererek bu görüşlerin alınmasından sonra tedbirin kaldırılması talebinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.