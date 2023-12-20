Tüketici güveni 4 aydır yükselişte
Tüketici güven endeksi aralıkta yüzde 2.6 yükseldi. Endeks böylece 4 ay üst üste yükselmiş oldu
TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre endeks, kasım ayında 75.5 iken Aralık ayında yüzde 2.6 oranında artarak 77.4 oldu. Böylece aralık itibarıyla tüketici güveni 4 ay üst üste yükselmiş oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.