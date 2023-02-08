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Haberler İş-Yaşam Son dakika: THY bugün 30.000 kişiyi tahliye edecek

THY bugün 30.000 kişiyi tahliye edecek

Dün 19 bin 50 kişiyi deprem bölgesinden tahliye eden THY bugün de 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planladığını duyurdu

Giriş: 08.02.2023 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: THY bugün 30.000 kişiyi tahliye edecek
HABERTURK.COM

THY bugün deprem bölgesinden 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planladığını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugun ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.

Üstün'ün paylaştığı tabloya göre bugün Adana'dan 7.500, Gaziantep'ten 6.000, Elazığ'dan 4.000, Şanlıurfa'dan 3.500, Diyarbakır ve Adıyaman'dan 3.000'er ve Malatya ile Kahramanmaraş'tan 1.500'er kişinin taşınması hedefleniyor.

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