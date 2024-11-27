TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İSO Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında konuştu.
İşte TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
TCMB olarak reel sektörle güçlü bir iletişimimiz bulunuyor.
Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor.
Dezenflasyon süreci devam ediyor, makroekonomik görünüm dezenflasyon sürecine destek vermeye devam edecek.
Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisi ile beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.
Para politikasındaki kararlı duruşumuz aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek.
TÜFE Ekim ayında Mayıs'taki zirvesine göre önemli ölçüde geriledi. Hizmet sektörü enflasyonunda iyileşme gözleniyor.
Yılsonu hedefimiz yüzde 44.
Gıda tarafında 3. çeyrekteki iyileşmenin ardından geçici koşullardan dolayı yüksek fiyat artışları gördük. Hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışında bakmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz.
Enflasyon beklentilerindeki iyileşme kredilerdeki ılımlı eğilimde rol oynuyor.
22 Kasım itibarıyla brüt rezervlerimiz 156 milyar doların üzerine çıktı.