İstanbul Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişi siyanürden hayatlarını kaybetti. Daha önce de Fatih’te 4 kardeş ve Antalya’da da 4 kişi aynı şekilde yaşamlarını yitirmişlerdi. Siyanürle ölümler akıllara “siyanür nedir”, “siyanürün etkileri nelerdir”, “siyanür ölümcül müdür”, “siyanürü herkes alabilir mi?” sorularını getirdi.

İstanbul Fatih’te, Antalya ve son olarak Bakırköy’de peş peşe gelen siyanür ölümleri dikkatleri siyanür satışlarına çevirdi. İnternette “pazaryeri olduğu gerekçesiyle her şeyi satmayı kendisine hak gören” popüler sitelerinde siyanür satışı hala devam ederken, siyanüre ilişkin dikkat çekici bilgiler de veriliyor.

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Siyanüre bağlı ölümler hala yaşanırken, siyanür satışı hala yapılıyor. Sitelerde ürün hakkında bilgi verilirken, satışını yapanların “ürün gizliliği ve kimlik gizliliği” vurgusu da dikkat çekiyor. Diğer yandan, siyanür hakkında internet sitelerinde ve Google’da aramalar devam ediyor. Her ne kadar "tabela" da olsa, siyanür aramaları tedirgin etti. Son 24 saatte 555, bir başka üründe ise 269 kişinin bu ürünü incelediği ortaya çıktı.

Siyanür hakkında arama yapan internet kullanıcıları, internet sitelerinde yer alan ürünlerine yaptıkları yorumlar da dehşeti gözler önüne serdi. Bir internet sitesinde yer alan ürüne yorum yapan bir kişi, “İntihar için tavsiye ilaç diye arattığımda bu sayfaya geldim” derken bir diğer kullanıcıların da olayın ciddiyetinden uzak vahim yorumlar yapılması ve bu yorumların da sitelerde yer alması pes dedirtti. Üstelik bu yorumların gelişi güzel yayınlanması da tehlikenin boyutunu bize gösterdi.

Sitelerde yer alan satış ilanlarının altında, satıcılara ait tanıtım metinleri de öne çıkıyor. Bir satıcının "Güven ve memnuniyet arıyorsanız doğru yerdesiniz" başlığı altında "Kargo paket gizliliği vardır. Kargo paketinizde kesinlikle iletişim bilginizden farklı bir açıklama bulunmaz" ifadeleri de dehşete düşürdü.