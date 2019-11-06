Fatih'teki siyanür ölümlerinde yeni bulgular

İstanbul Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayan 4 kardeşe ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. AA'nın haberine göre kilidi açarak eve giren ekipler trajik bir manzara ile karşılaştı. hareketsiz yatan Cüneyt (48),Oya (54),Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirlendi.

SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI

4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden Oya Yetişkin’in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca ’Dikkat siyanür var’ notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.



DOKTOR BÜYÜKER: SİYANÜR HEMEN ÖLDÜRÜR

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adlitoksoloji Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Mehtap Büyüker, siyanürün özellikle yüksek dozda olduğunda hemen öldüreceğini belirterek, "Siyanür hemen öldürür. Özellikle yüksek dozda maruziyet fazlaysa. Solunum yolu yada ağızdan alınmışsa hemen ölüm olabilir. Alınan miktara göre ve vücudun metabolizmasına göre kardeşlerin ölümleri arasında çok az dakikalarla ölümler gerçekleşebilir. Vücut sıcaklığına göre ölüm saati belli oluyor" dedi.

Öte yandan, eve giren polis memurlarından ikisinin de içerideki ’siyanür’ kokusundan etkilendikleri iddia edildi.

KAPIYA UYARI YAZISINI DA OYA YAZMIŞ OLABİLİR

Ayrıca, olayın anlaşılmasını sağlayan, kardeşlerin oturduğu evin kapısında yazılı olan ’Dikkat siyanür var’ notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.

AİLENİN YÜKÜ KIZ KARDEŞTEYDİ

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun edindiği bilgilere göre, hayatına son veren dört kardeşleri tanıyan komşular, son zamanlarda maddi sıkıntı yaşadığını belirtirken, evin elektrik faturasının da 2 aydır ödeyemedikleri ortaya çıktı. Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü.

Yetişkin kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Öte yandan kardeşlerden biri sara hastası olduğu evin geçimini diğer kardeş Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde canlı modellik yapan Oya Yetişkin'in tek başına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Oya Yetişkin'in maaşına da haciz konulduğu ve bu nedenle 4 kardeş son zamanlarda maddi olarak oldukça sıkıntılı günler geçirdiği bir diğer iddiayı oluşturdu.

EVDE 2,5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi. AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından cansız bedenler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EKİPLER MASKEYLE EVE GİREBİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren uzmanlar uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



CENAZELERİ ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

İstanbul'da birinci dereceden akrabaları bulunmadığı ve tanıdıklarının Mersin’de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhis işleminde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

MADDİ SIKINTI YAŞADIKLARI İDDİASI

DHA'nın haberine göre, kardeşlerin parasızlıktan intihar ettiklerini iddia eden mahalle esnafı Yusuf Deniz, "Benim 15 yıldır komşum. 4 kişi yaşıyorlardı. Bir ablaları müzik öğretmeniydi Mimar Sinan'da maaşına haciz koymuşlardı. Bana para verecekti verememişti. Pazartesi ve Salı günü göremeyince 155'i aradık. Polis geldi, kapıyı kırarak içeri girdi. Kendi kendilerini zehirlemişler internetten siyanür almışlar. Çok güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?" dedi.

ANNE VE BABADAN YÜKLÜ BORÇ KALMIŞ

Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü.

"6-7 AYDIR ÖDEME YAPAMIYORLARDI"

Habertürk'e konuşan semt bakkalı da hayatına kıyan kardeşlerin anne ve babalarından kalan borçları olduğunu yineledi ve borçlardan ötürü bunalıma girdiklerini söyledi. Aileye Oya Yetişkin'in baktığını söyleyen bakkal "Duyduğuma göre borçlardan ötürü Oya Hanım'ın maaşına haciz gelmiş" diye konuştu. Aynı zamanda Tekel bayii işleten mahalle bakkalı, ayrıca kendisine daha önce düzenli ödeme yapan Yetişkin kardeşlerin son 6-7 aydır ödeme güçlüğü çektiğini ve 2 bin TL borçları olduğunu belirti.

BİRİ OBEZİTE DİĞERİ SARA HASTASIYDI

Kardeşlerden Cüneyt Yetişkin’in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin’in obezite, Yaşar Yetişkin’in ise sara hastası olduğu öğrenildi.

ÖDENMEYEN FATURALAR NEDENİYLE EVİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

DHA'nın haberine göre, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin evine gelen BEDAŞ ekipleri 2 aydır elektrik faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle elektrikleri kesti. Ödenemeyen paranın 607.16 TL olduğu belirlendi.

Oya Yetişkin (sağda) Kamuran Yetişkin (solda)

ELEKTRİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: DAİREYE YENİDEN ELEKTRİK VERİLMİŞTİR

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamada "Gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Acı bir tesadüftür ki tüm bildirimlere rağmen ödenmemiş 3 elektrik faturası bulunan ve aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmadığı dairenin elektriğinin kesilme işlemi de yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sabah saat 09.00 sularında gerçekleşmiştir. Belirttiğimiz gibi aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmaması nedeniyle gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır. Ancak olayın öğrenilmesinin hemen ardından bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesme işlemi iptal edilmiş olup, daireye yeniden elektrik verilmiştir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre borcunu ödemeyen elektrik abonelerine en az 10 günlük süre tanınmakta ve akabinde ödeme yapılmaması halinde enerjinin kesilmesi süreci başlatılmaktadır. Söz konusu konutla ilgili olarak kurumumuz tarafından borcun ödenmesi için 1 aya ulaşan bir esneklik de sağlanmış bulunmaktadır. Yaşanan elim olay nedeniyle üzüntülerimizi bir kez daha paylaşır durumu bilgilerinize sunarız".

REKTÖR HANDAN İNCİ: ÇOK ÜZGÜNÜM

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci de sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda çok üzgün olduğunu belirtti.

İnci mesajında şunları ifade etti:

Değerli çalışanımız Oya Yetişkin’i kaybettik. Canlı modeller güzel sanatlar eğitiminin temel taşıdır. Maalesef onların çalışma şartlarını belirleyen yönetmelik hak ettiklerini karşılamıyor ve iyileştirilmesi gerek.Sorunlarını dinlemek için bir araya geldiğim ilk gruptu.Çok üzgünüm.

AİLE DOSTLARI ANLATTI: ÖLMEYİ HAK ETMEDİLER!

Geçim sıkıntısı çeken, elektrik borcunu ödeyemeyen, bankalara borçlu olan kardeşlerin hikayesini aile dostları Serpil Alkan RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında anlattı.

ÇOCUKLAR BANA GÜLÜYORDU GÜCÜME GİDİYORDU

‘’Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya’nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin tl borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan’da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken ‘çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor’ diyordu. Psikolojisi bozuldu. Ben ölürsem ablam, kardeşim, abim perişan olurlar bütün yük benim üzerimde. En çok ablasını severdi. Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim gibi düşündü diye hissediyorum. Hiç evlenmediler, hep beraber yaşıyorlardı. Ev sahibi kirayı arttırmak istiyordu bu yüzden mahkemelik olacaklardı. Ramazan ayında erzak yardımı yapanlardan toplayıp onlara veriyordum. Bu sene Kamuran’a söyledim ‘ben almayacağım durumu benden daha kötü olanlara ver’ dedi.

KARDEŞLERİNE SESLENİYORUM

İki kardeşi var onlara sesleniyorum. Ben aileden olmadığım için bana cenazeyi vermeyecekler. En azından cenazeyi kaldırmak için bana yardım etsinler. Durumlarını düzeltmek, borçlarını kapatmak için Mersin’de bir miras olayı vardı. Ucuza gitmesin diye biraz bekletmişlerdi. Aile Sosyal Bakanlığından geldiler, başvuru yok dediler. Haber vermedikleri için yardım da gelmemiş. Daha önce yeşil kart çıkartsınlar diye çok söyledim ama kabul etmediler, onurlu insanlar.

ONUR DUYUYORUM ONLARLA AMA ÖLMEYİ HAKETMEDİLER

O kadar kötü insanlar varken arsız, yüzsüz insanlar varken böyle olmamalıydı. Onur duyuyorum ama ölmeyi hak etmediler’’.