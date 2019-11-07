İstanbul Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde 2'si kadın 4 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu. Ön otopsiye göre, kardeşlerin ölüm nedeninin siyanür olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan incelemeler ışığında yeni bulgulara rastlanıldı. Buna göre kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.

Fatih'te tüyleri diken diken eden bu olay toplu intihar iddialarını gündeme getirdi.

Habertürk'e konuşan konunun uzmanları olayın arka planında nelerin olabileceğini değerlendirdi.

DR. AYHAN AKCA: TÜRKİYE'DE TOPLU İNTİHARLAR OLMAZ

4 kardeşin canına kıymasıyla sonuçlanan olayı Habertürk'ten Emrah Doğru'ya analiz eden uzman psikiyatr-doktor Ayhan Akcan "Türkiye’de toplu intihar olmaz. Cinnet geçirme olabilir" diye konuştu.

Akcan toplu ölümlerle ilgili şunları söyledi: Önce intihar etmek isteyenin ruhsal durumu bozulur. İntihar vakalarının yüzde doksanında psikolojik sorunlar mevcuttur. En yaygın ruhsal hastalık depresyondur. Bu vakada depresyona bağlı çaresizlik ve intihar eylemi olabilir. İntihar kendine yönelen bir öfkedir. Bu öfke çok çabuk diğer insanlara da yönelebilir. Aynı evde yaşadığı kişiler, yakınları veya çocuğu, eşi annesi gibi...

"BÖYLE BİR ORTAK KARAR ALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Psikiyatr Akcan sözlerine söz konusu vakanın 'taklit intiharlar'a yol açabileceğine dair kaygılarını ifade ederek şöyle devam etti: Diğer fertlere bakan kişi 'benden sonra ne olur' diye depresyonda olabilir. Acıma duygusu ve çaresizlikle öldürme fikri gelişebilir. Kurbanlar intihar eden kişiye genellikle bağımlıdır. Bu vakalarda çok ciddi ruhsal ve sosyal sorunlara rastlanır. Burada ortak karar almak mümkün değildir. Bu tür toplu intiharlarda belli bir misyon edinme olur. Olayda böyle bir durum söz konusu değildir. Burada akıl sağlığı sorunu ya da başka cinayet söz konusu olabilir. Siyanür temin et, toplu karar ver, uygula. İntihar sonrasını da kontrol eden 'burada siyanür vardır' ikazı bırak... Bu mümkün değildir. Ancak hepsi akli denge problemi veya bir misyona bağlıysa belki... Ama bence böyle değil. İnsanlar çaresiz ve çözüm yolu bulamıyorlar. Bu duygu içinde olan milyonlarca kişi vardır. Korkarım taklit intiharlar olmasın! Özellikle siyanürle. Siyanür nedir? Nereden temin edilir? Nasıl kullanılır? Görünümü, teşhiri yapılmamalıdır.

"TOPLU İNTİHAR DEMEK VARSAYIMSAL BİR ŞEYDİR"

Konunun uzmanı bir diğer psikiyatr doktor Şeref Özer de, 'kardeşler yaşamayı bir yük ve ölümü bir kurtuluş olarak görmüş olabilirler ancak bu kişileri daha önceden görmeden, muayene etmeden bunu söylemek ancak varsayımsal bir şeydir" diye konuştu.

"ÖLÜMÜ BİR KURTULUŞ OLARAK GÖRMÜŞ OLABİLİRLER"

Dr. Özer konuşmasını şöyle sürdürdü: Bunlar kardeş. Geçmişleriyle ilgili bilgi yok elimizde. Geçmişlerinde bir hastalık, depresyon var mı bilmiyoruz. Varsayımsal olarak dört kişinin birden karar verip böyle bir şey yapmaları çok kolay bir şey değil. Ancak bu ciddi bir depresyon işareti olabilir. Uzun zaman maddi yoksulluk çekiyorlar, yaşam şartları kötüleşiyor, onların geçimini sağlayan kişinin maaşına haciz geliyor. Böyle toplu intihar hepsinde ciddi depresyon olabilme ihtimalini doğuruyor. Yüzde yüz böyledir demek zor... Bir kişinin, hatta iki kişinin intiharı olabilir ama 4 kardeşin bunu yapmaları zordur. 4 kardeşin ortak kararla bunu yapmış olmaları, başka bir neden yoksa, hepsinin var olan koşullar sebebiyle ciddi depresyona girdiğini, yaşamayı bir yük ve çaresizlikle ölümü kurtuluş gibi görebilmiş olabilirler. Bu mümkün. İnsanlık tarihinde bu tür olaylarla karşılaşılmıştır. Kimi zaman tarikat üyeleri kimi zaman aile bireyleri arasında olabiliyor. Bu kişileri daha önceden görmeden, bunu söylemek ancak varsayımsal bir şeydir.