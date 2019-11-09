09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da bu sabah saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda akılalmaz bir olay meydana geldi. Şimşek Ailesi'nden haber alamayan bir yakını, dün saat 20.00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü.
Gece yarısı yeniden eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı.
BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE
DHA'da yer alan habere göre eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.
SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek Ailesi'nin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı.
Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
AFYONKARAHİSAR'DAN ÖZEL EKİP GELECEK
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi.
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