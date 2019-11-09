Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Türkiye geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Fatih'te yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeşin siyanürle ölümüne tanık oldu. Bu olaydan sadece iki gün sonra ise Türkiye güne, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 kişilik bir ailenin yine siyanürle hayatlarını kaybettiğini öğrenerek başladı. 48 saatte yaşanan iki toplu intihar vakasının ardından Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, HABERTÜRK'e çok önemli tespitlerde bulundu.

Antalya'da hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ceren Şimşek.

"KOPYA İNTİHARLAR VARDIR"

"İntihar vakalarının bir kısmı kopya intiharlardır. Bir intihar biçimi gündeme geldiğinde intihar şekli, yöntemi buna neden olur. Özellikle basınımız intihar haberleri verirken çok dikkat etmelidir. Sanki toplumda, intihar etmesi gereken bir grup varmış gibi vaka lanse edilmemelidir. Maalesef Fatih'teki olayın ardından tüm basın organları olayı ve maddeyi en ince detayına kadar yansıttı.

Ceren ve babası Selim Şimşek.

"İNTİHAR DÜŞÜNCESİ HAREKETLENDİ"

Maalesef bu intihar düşüncesini hareketlendirdi. İntihar vakalarının yüzde 90'ı ruhsal problem taşır. İntiharların yüzde 50'sinde ise ağır depresyon vardır. Yani intihar eden her iki kişiden biri ağır depresyondadır. İntiharı düşünen ve yönelen ağır depresyon yaşayan kişi boşluktadır, karamsarlık ve çaresizlik intihar düşüncesini oluşturur. Bunun ardından da nasıl hayatına son vereceğini düşünme süreci başlar.

Toplu intihar kurbanı 5 yaşındaki Ali Çınar Şimşek.

"SİYANÜR, 15-16'NCI SIRADAYDI ÖNE ÇIKTI"

Türkiye'de istatistiklere baktığınız zaman intiharların en sık ası yoluyla gerçekleştiğini görürsünüz. Bunu tarım ilacı izler ve üçüncü sırada da silah kullanılmaktadır. Siyanürle intihar çok kısa zamana kadar 15- 16'ncı sıradaydı ve şu an toplu intihar tabiriyle, düşüncesiyle maalesef birinci sıraya oturmuş durumda.

İstanbul Fatih'teki olayda hayatını kaybeden Oya Yetişkin.

"EN AZ 2-3 AY SATIŞI YASAKLANMALI"

Dahası bu maddenin satışı kontrole taabi değil. Satışı yasak değil. Temin edilmesi çok kolay ve bu kopye intiharlarda ciddi sorun yaratabilir. Siyanürün satışına mutlaka denetim ve kontrol getirilmelidir. Hatta, maddenin unutulması için en az 2-3 ay satışının acilen yasaklanması gerekir.

İstanbul Fatih'teki toplu intiharda can veren Kamuran Yetişkin.

"SUNİ GÜBRE SATIŞINDAKİ DENETİM GİBİ"

Benzer durum terör saldırılarının ardından suni gübre satışında ve bidonla benzin alımında yapıldı. Aynı kontrol mekanizması siyanürde de mutlaka yapılmalıdır. Madde kan dolaşımı üzerinden kalp atışını ya da solunumu durdurarak öldürmektedir.

"1 MİLYON KİŞİDE İNTİHAR EĞİLİMİ VAR"

Dikkat edilmediği takdirde bu vakaların sayısı artar. İstatistiki bir gerçek vardır. Toplumların üçte birinde sıkıntı ve çaresizlik vardır. Yüzde 5'inde ise ağır depresyon söz konusudur. Bu yüzde 5'in, ağır depresyonda olanların üçte biri ise intihar eğilimi içinde olan kitledir. Ülke nüfusundan yola çıkarsak ülkemizde 4 milyon kişi ağır depresyon yaşıyorsa bunun 1 milyonu maalesef intihar eğilimi taşır. İnsanlarımızı kurtarmak için siyanür satışı durdurulmalıdır."