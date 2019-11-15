Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak’ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine gidilen evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış, söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.”

SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye'de 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.