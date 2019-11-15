SON DAKİKA: Türkiye siyanürü Google'da böyle arattı! İşte o harita

Siyanür Türkiye'de can almaya devam ederken Google Arama Trend sonuçları vatandaşların siyanür ilgili en çok merak edip Google.com.tr'de yapmış olduğu arama sonuçlarını ortaya çıkardı. Çıkan tablo ise adeta şoke etti. "Siyanür nereden alınır, siyanür satın al, siyanür fiyat" gibi birçok farklı aramalar acı gerçeği ortaya çıkarmış oldu.

İşte Türkiye'nin en çok merak ettiği aramalar...

SİYANÜR ARAMASI SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte Google trend verilerine göre en çok dikkat çeken aramalar; "siyanür nereden alınır, siyanür nasıl öldürür, siyanür al" oldu

SİYANÜR ARAMASI SON 4 SAAT

Siyanür aramalarında en çok trend olan ve dikkat çeken kelimeler; "siyanür fiyat, siyanür fiyatı, siyanür nerelerde kullanılır" oldu. (Güncelleme saat 10.30 verilerine göre)

*Saat 12.00 verilerine göre alınmıştır.

SİYANÜRÜ EN ÇOK ARATAN BÖLGELER

Google trend yoğunluk haritası, kullanıcıların arama hacmini merak ettiği kelimeleri https://trends.google.com.tr/ adresinden arama yaparak ve zaman filtresine göre bölgesel olarak sonuç gösteren bir sistemdir. Arama hacminin yoğun olduğu bölgeler koyu renkte gösterilmektedir.

SİYANÜRÜ EN ÇOK ARATAN ŞEHİRLER

Siyanürü en çok aratan iller son 4 saat verilerine göre ilk 5 sıra; "Şırnak, İstanbul, Siirt, Hakkari ve Kırklareli" olarak belirlendi. (Güncelleme saat 10.30 verilerine göre)

SİYANÜR ARAMASINA SAAT 10.00'DAN SONRA İLGİ ARTTI,

Siyanür aramaları bugün saat 10.00'dan sonra Google Trends verilerine göre büyük artış gösterdi. Şu saatlerde arama yoğunluğunun hala devam ettiği görülmekte.