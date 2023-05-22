SON DAKİKA | Sinan Oğan kararını açıklıyor! ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ne söyledi, kimi destekleyecek?

HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıklıyor.

Oğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Resmi olarak ittifak içerisinde yer almasalar da desteklerini esirgemeyen ilk günden beri bizimle beraber olan siyasi parti yöneticilerine, teşkilatlarına, tabanlarına teşekkür ederim.

"SİNAN OĞAN GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUM"

Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen yol arkadaşlarıma, Türkiye'nin her bir köşesinde ilmek ilmek, gece gündüz çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkürü borç biliyorum.

Bizimle farklı dünya görüşü içinde bulunmasına rağmen bize inanan, gelecek Türkiye'sinde bizim olmamızı isteyerek bize oy veren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bizim bu yarışın parçası olması sağlayan tüm imza veren vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

"GENÇLERİMİZ SEVGİ SELİ OLUP AKTILAR"

Afişleri, pankartları, broşürleri, halkımız internet sitemizden indirilerek ev, işyeri, araç, cadde ve sokaklarında astılar. Özellikle gençlerimiz sevgi seli olup aktılar. Hepsine teşekkürü borç biliyorum.

"CÜMLELERİMİZ İÇİN TEHDİTLER ALDIK"

Cümlelerimiz için tehditler aldık, saldırılara uğradık, hakkımızda yalan haber çıkardılar, bağlamından koparılan cümlelerle adeta kirli pazarlıkların bir parçası gibi gösterdiler. 3 yıl önce Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik, yola çıktık. O ana kadar üzerinde uzlaşılan aday formülünü bekledik, böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz dedik.

"BİR DİP DALGAYI BİR AYDA DEĞİL ÜÇ YILDA HAZIRLADIK"

ATA İttifakı'nın kuruluşu gerçekleşti ve 11 Mart'ta ittifakın adayı olarak ilan edildik. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

Bilmedikleri, görmezden geldikleri, ciddiye almadıkları durum şuydu; biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık.

Normal şartlarda bizim almayı beklediğimiz oy oranı yaklaşık yüzde 9-16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini, tüm anketlerin yanılacağını, seçimin sürprizini bizim yapacağını ifade ettik.

Seçimde sayın Muharrem İnce'ye başlatılan linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla bu kez de son 3 gün bize başlatılan yargısız infaz sonucu seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur.

"SEÇİMLERE OLDUKÇA ZOR ŞARTLARDA GİRDİK"

Sizden olmayanı aşağılamak, sizinle aynı düşünmeyene hakaret etmek ve her türlü metotlarla insanların yarıştan çekilmesini sağlamak insanlarımıza bir darbedir.

Bizim uyarmamıza rağmen yapmayın, etmeyin bizim kitlemize hakaret etmeyin dedik. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım herkes görmüştür.

Seçimlere oldukça zor şartlarda girdik. Ne maddi olarak gerekli imkanlarımız vardı ne de medyada gösteriliyorduk. Ne hükümet ne de belediye imkanlarımız yoktu.

Bu mücadelede özellikle de sosyal medya kullanıcılarının yeri ayrıdır. Gönüllü sosyal medya kullanıcılarımıza sonsun teşekkürlerimi sunuyorum."

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın