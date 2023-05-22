Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş görüştü!

Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş görüştü!

AK Partili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Ümit Özdağ ile görüştü. Kurtulmuş, göçmenler konusunda bilgi verirken, Özdağ ise "Aramızda farklılıklar olduğu açıktır" ifadelerini kullandı

Giriş: 22.05.2023 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş görüştü!
Özdağ ile Kurtulmuş görüştü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi. İki isim ortak bir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'deki göçmenler meselesi önemli bir meseledir. Şu anda 550 bin Suriyeli, güvenli bölgeye döndü. Çalışmalarımız devam ediyor. Zafer Partisi'nin de bu konudaki çalışmalarında destek vereceğini görüyoruz. Ümit ediyorum ki, Zafer Partisi değerlendirme yapacak" diye konuştu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, "Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve alınması gereken politikayı değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik. Aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.