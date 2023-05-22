Özdağ ile Kurtulmuş görüştü!

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi. İki isim ortak bir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'deki göçmenler meselesi önemli bir meseledir. Şu anda 550 bin Suriyeli, güvenli bölgeye döndü. Çalışmalarımız devam ediyor. Zafer Partisi'nin de bu konudaki çalışmalarında destek vereceğini görüyoruz. Ümit ediyorum ki, Zafer Partisi değerlendirme yapacak" diye konuştu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, "Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve alınması gereken politikayı değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik. Aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak" diye konuştu.