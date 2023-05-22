Sinan Oğan kararını bugün açıklayacak! Ümit Özdağ yarın konuşacak

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde destekleyecekleri adaya ilişkin bugün saat 17.00'de açıklama yapacak. Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız" ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın (22 Mayıs) saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki (22 Mayıs) görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" ifadesini kullandı.
ÖZDAĞ YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.
Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.
ADALET PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi ise ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, GİK kararını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun Pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır."
"ATA İTTİFAKI SONA ERMİŞTİR"
Öz, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye yaptığı açıklamada da "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca’nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız" demişti.
GÖRÜŞME TRAFİĞİ
ATA İttifakı içerisinde görüşmeler sürerken, diğer yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Görüşme saat 14.00'ta başlayacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 15.00'da Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.