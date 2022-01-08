Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 olarak belirlenirken sigara fiyatları da bundan doğrudan etkilendi. Tütün kullanıcıları ise "güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte yeni sigara zammı fiyatlarına dair ayrıntılar...