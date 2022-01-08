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Güncel sigara fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigara zammı yüzde kaç?

Yeni yıl ile birlikte bir zam da sigara fiyatlarına geldi. Tüütn kullanıcıları güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyor. Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan yüzde 47'lik artış sigara fiyatlarının güncellenmesini beraberinde getirdi. Peki, Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara zammı fiyatları listesi

08.01.2022 - 18:49 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 olarak belirlenirken sigara fiyatları da bundan doğrudan etkilendi. Tütün kullanıcıları ise "güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte yeni sigara zammı fiyatlarına dair ayrıntılar...

  • 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR? 

    Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükseldi.

    Bu güncelleme ile beraber sigara fiyatlarında 3 ile 5 TL arasında artış yapıldı.

  • ZAM HABERİNİ AYBAŞ DUYURDU

    Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu.

    Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.

    Diğer markalara da zam geldiği takdirde haberimizde güncellencektir.

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