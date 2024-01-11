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Kripto para piyasalarında uzun süredir beklenen karar geldi. SEC, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdiğini açıkladı.

Verilen onayla temel varlık olarak Bitcoin tutan bu fonlar artık ulusal borsalarda işlem görmeye başlayabilecek.

Dün SEC'in resmi Twitter hesabından spot Bitcoin ETF'lerine onay verildiğine dair bir mesaj yayımlanmış ancak daha sonra hesabın ele geçirildiği bildirilmişti.

Bu sefer ise SEC sitesinde onay metni ve SEC Başkanı Gary Gensler'in konuya ilişkin açıklaması yer aldı.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Gensler'in açıklamasında SEC'in bugüne kadar 20 benzer başvuruyu reddettiğini ancak Temyiz Mahkemesi'nin Grayscale kararını Komisyon'a geri gönderdiğini belirtti. Gensler değişen koşullarda ilerlemenin en sürdürülebilir yolunun fonlara onay vermek olduğunu ifade etti.

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FON GİRİŞİ BEKLENTİSİ

Söz konusu ETF'lere onay verilmesiyle kripto para piyasasına kurumsal ilginin artması bekleniyor. Spot Bitcoin ETF'si için başvuruda bulunan ilk finans şirketlerinden biri olan VanEck'in CEO'su Jan van Eck onayın gelmesiyle ilk çeyrekte Bitcoin temelli ürünlere 2.4 milyar dolarlık bir akış olmasını beklediğini belirtmişti. Spot Bitcoin ETF'lerinin borsalarda işlem görmeye başlamasıyla bu beklentinin ne kadar gerçekçi olup olmadığı daha net ortaya çıkacak.

BITCOIN NASIL TEPKİ VERDİ?

Bugün spot Bitcoin ETF onayının gelmesine yönelik halihazırda güçlü bir beklenti vardı. Kararın açıklanmasından önce Bitcoin 45.700 dolar civarında seyrediyordu. TSİ 1.30 itibarıyla ise 46.570 dolardan işlem gördü. Söz konusu saat itibarıyla Bitcoin'de günlük yüzde 1.27'lik yükseliş yaşandı.

Dün SEC hesabının ele geçirilmesinin ardından yayımlanan sahte açıklamanın etkisiyle Bitcoin 46.000 doların altına gerilemişti.

SIRA SPOT ETHEREUM ETF'SİNDE Mİ?

Bitcoin ETF'lerine onay gelmesinin ardından piyasada spot Ethereum ETF'lerinin yolunun açıldığına dair beklentiler güçlendi. Bu sebeple Ethereum gece saatlerinde 2.500 doları aştı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum'daki günlük yükseliş yüzde 8'i buldu.