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        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!

        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları sürüyor. Yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükselirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Eaton bölgesinde devam eden yangın iki binden fazla yapıyı yakarak 130 bini aşkın kişinin tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:57
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        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
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        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles'ın birçok ünlü ismi ev sahipliği yapmasıyla bilinen Pacific Palisades'de başlayan yangınlar sürüyor.

        Yetkililer, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu başlayan orman yangınlarının yayıldığını ve altı bölgede ayrı yangın çıktığını bildirdi.

        SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybederken, aralarında milyonlarca dolarlık evlerin de bulunduğu iki bin yapı küle döndü. Tahminlere göre yangının maliyetinin 50 milyar doları aşması bekleniyor. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

        Riskli bölgelerden Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Maria Shriver gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu en az 130 bin kişi tahliye edildi. Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı'na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills’te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 6'ya yükseldi.

        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
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        Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony Marrone yaptığı açıklamada, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County’de bu yangınlarla başa çıkabilecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi.

        Pacific Palisades bölgesindeki yangında 17 bin 234 dönüm, Altadena'daki Eaton yangınında 10 bin 600 dönüm, San Fernando'nun kuzeyindeki Hurst yangınında 855 dönüm, Acton yakınlarındaki Lidia yangınında 348 dönüm, Hollywood Hills’teki Sunset yangınında ise 60 dönüm arazi kül oldu.

        TRUMP VALİYİ SUÇLADI

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak günü görev gelecek Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlardan dolayı California Valisi Gavin Newsom'ı suçladı. Trump paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi ve en güzel yerlerinden biri kül oluyor. ve Gavin Newsom istifa etmeli. Bunların hepsi onun suçu" ifadesini kullandı.

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