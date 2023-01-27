Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza indirim

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BOTAŞ sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında indirim yapıldığını bildirdi.

Buna göre büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13.3 ila yüzde 17.22 arasında indirime gidildi.

"EN MAKUL SEVİYEDE BELİRLENİYOR"

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Büyük Sanayi Kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında %13,30 ile %17,22 oranlarında,

- Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatında %16,67 oranında indirim yapılmıştır.

Diğer taraftan, Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77 ile %38,45 oranlarında indirim yapılmıştır" denildi.

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