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        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA: PLASTİK POŞET ZAMLANDI! Plastik poşet fiyatı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Plastik poşet fiyatı değişti!

        Plastik poşet fiyatı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Plastik poşet fiyatı değişti!

        Yeni yıl itibariyle geçerli olacak plastik poşet fiyatı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatına zam geldi. Peki Yeni 2025 Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:49
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          Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı. Gelen son bilgiye göre plastik poşet fiyatları değişti. Peki yeni plastik poşet fiyatı ne kadar oldu?

        • 2

          PLASTİK POŞET FİYATI NE KADAR OLDU?

          Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi

        • 3

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi

          Plastik poşet fiyatı, yüzde 100 zamla 25 kuruştan 50 kuruşa yükseltildi.

          Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

          Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

          Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

          Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

        • 4

          Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

          Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

          Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

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