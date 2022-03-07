Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken ABD ve müttefikleri de Rusya'yı ekonomik olarak hedef alan adımlar atmayı sürdürüyor.
Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.
Bunun üzerine bu sabah itibarıyla brent petrolün varil fiyatı yüzde 10 yükselişle 130 dolara çıktı. Varil fiyatı gece saatlerinde Asya piyasasının açılmasıyla kısa bir süreliğine 139 dolara çıkarak 13 yılın zirvesine ulaştı.
RUSYA EN BÜYÜK 2. ÜRETİCİ
ABD'den gelen son açıklama halihazırda savaş nedeniyle artan arz endişelerinin katlanmasına yol açtı. Bunun nedeni Rusya'nın dünyanın en büyük 3. petrol üreticisi olması. Rusya günde ortalama 11.2 milyon varil petrol üretebiliyor.
Dünyanın en büyük petrol üreticileri (günlük/varil):
Hatta ABD basını Rusya'yı devre dışı bırakmak için Beyaz Saray'ın uzun süredir 'düşman' olarak gördüğü Venezuela ile görüşmelere başladığını bildirdi. Venezuela günlük 2.3 milyon varil ile dünyanın en büyük 12. petrol üreticisi konumunda bulunuyor.
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