Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerdeki paket servislerde uygulanan KDV oranına açıklık getirdi.

Geçen yıl 7 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde KDV oranı yüzde 8'den 10'a, alkollü içkilerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkartılmıştı.

Paket servisle gönderilen yiyecek ve alkolsüz içecekler de yüzde 10 oranına tabi olmasına karşın, bazı lokanta ve kafe işletmelerinin paket servislerde yüzde 1 KDV uyguladıkları tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan tebliğ taslağı ile karışıklığa son verilerek paket servislerdeki KDV uygulamasına açıklık getirilecek. Uygulamanın nasıl olacağı tebliğ taslağında örneklerle anlatıldı.

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GİB'in açıklamasında, Katma Değer Vergisi ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan düzenleme kapsamında yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasında yaşanan tereddütleri giderecek açıklamalar yapıldığı vurgulandı. Mevcut durumda uygulanan KDV oranlarında (%1, %10 ve %20) herhangi bir artış yapılmadığı kaydedildi.

Tebliğ ile ilgili görüş ve öneriler 19 Nisan 2024 tarihine kadar GİB'e iletilebilecek.

Tebliğe göre, yiyecek ve içecek satılan işletmelerde imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin internet veya telefonla sipariş üzerine adrese teslimi ya da gel al yöntemiyle satışında KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.