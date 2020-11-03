Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ekim ayı satış rakamlarını açıkladı. Buna göre ekimde otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 93 artarak 94 bin 733 adede yükseldi.
Yılın ilk 10 ayında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78.1 artışla 588 bin 354 adede ulaştı.
Açıklanan verilere göre 2020 yılı ekim ayında sadece otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 102.6 yükselişle 18 bin 392 adet oldu.
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Ocak-ekim döneminde pazarın yüzde 87.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 38 adetle yüzde 63.3 pay, B segmenti otomobiller ise 110 bin 55 adetle yüzde 23.7 pay aldı.
Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51.8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40.8 pay, otogazlı otomobil satışları ise 19 bin 046 adetle yüzde 4.1 pay aldı. İlk 10 ayda 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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