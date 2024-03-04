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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,6 oranında artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 2 ayında, otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 52,11 oranında artarak 146 bin 318 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,8 artarak 39 bin 373 adet oldu.

2024 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,67artarak 82 bin 277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,6 artarak 23 bin 713 adet oldu.

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Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 112,6 arttı.

Şubatta kırılan rekorda, markaların kampanyaları ve ÖTV muafiyetli satışların etkili olduğu belirtiliyor.

PAZARIN YÜZDE 89’U A,B VE C

Ocak-Şubat döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde,

pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturduğu görülüyor.

C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3 pay, B segmenti otomobiller 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 pay aldı.

HİBRİTLER DİZELLERi GEÇTİ Yılın ilk 2 ayında, hibrit otomobil satışları dizelleri solladı. Bu dönemde, benzinli otomobil satışları 97 bin 861 adetle yüzde 66,9 pay, hibrit otomobil satışları 21 bin 594 adetle yüzde 14,8 pay, dizel otomobil satışları 15 bin 910 adetle yüzde 10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 9 bin 772 adetle yüzde 6,7 pay ve otogazlı otomobil satışları bin 181 adetle yüzde 0,8 pay aldı.