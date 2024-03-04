Derbide penaltı var mı yok mu? Eski hakemler yorumladı...
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler'in görev aldığı derbiyi eski hakemler değerlendirdi. İşte yorumlar....
- 1
GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?
SORU: Galatasaray'ın golünden önce faul var mı?
Bülent Yıldırım: Omar Colley faul almak için kendini kolay yere bıraktı. Etkili bir faul yok. Golde sıkıntı yok.
Bahattin Duran: Davinson Sanchez, Omar Colley'in kolundan hafif tutuyor. Ancak burada faul yok.
Deniz Çoban: Faul yok.
- 2
PENALTI VAR MI?
SORU: Galatasaray, Arthur Masuaku'nun elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. Penaltı var mı?
Bülent Yıldırım: Pozisyon temiz, ele gelme yok.
Bahattin Duran: Omar Colley'in eli doğal durumda değil ama top eline gelmiyor. Penaltı yok.
Deniz Çoban: Penaltı yok.
- 3
ELLE OYNAMA VAR MI?
SORU: Necip Uysal'ın elle oynamasında penaltı var mı?
Bahattin Duran: Necip Uysal'ın elleri bağlı ve dirseğinin konumu hiç değişmiyor. Burada penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Burada ihlal olmaz.
Deniz Çoban: Penaltı olmadığı çok açık.
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- 4
ICARDI'DE PENALTI VAR MI?
SORU: Omar Colley'in Mauro Icardi'ye müdahalesinde penaltı var mı?
Deniz Çoban: Icardi önde, topa hamle yapma şansı var. İlk olarak üstten bakınca anlamadım, dikkatli bakınca gördüm. Sol ayağa temas var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Dikkatsiz bir müdahale olduğu için buna VAR müdahale edemez.
Bülent Yıldırım: Futbolun içinde bir müdahale, penaltı yok. Hakemin kararına saygı duyuyorum.
Bahattin Duran: Dikkatsiz müdahaleden penaltı.
- 5
CENK YERDE, PENALTI MI?
SORU: Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.
Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.
Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.
Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdaheleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.
Ahmet Çakar: Burada net bir penaltı var. Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir.
Erman Toroğlu: Bir çekme var ama Cenk Tosun'un düşüşü inandırıcı değil. Hakem bu penaltıyı verse biraz fazla olur. Ben verilmemesinden yanayım.
- 6
VAR'IN KARIŞMAMASI DOĞRU MU?
SORU: Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem doğru açıdan görememiş. Oyunda bir saniyelik hareket. Hücum oyuncusunun abartılı hareketi var, şüpheli durum. Siyah - beyaz gibi bir karar mı bu? Cenk tutmadan dolayı topa gidememiş olsaydı, VAR kanıtla hakemi çağırırdı. VAR'ın karışmamasına saygı duyuyorum. VAR protokolündeki gibi açık açık göstereceği kanıt yok.
Bahattin Duran: UEFA kriterlerine göre VAR'ın devreye girmemesi doğru.
Deniz Çoban: VAR müdahalesine gerek yok.
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- 7
AL MUSRATI'YE KART GEREKİR Mİ?
SORU: Al Musrati'nin Dries Mertens'e müdahalesinde faul var mı, kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Pozisyon gereği bir basma. Kazayla bir basma, faul yeterli.
Bahattin Duran: Faul ve sarı kart.
Deniz Çoban: Oyuncu daha kontrollü olmalıydı, sartı kart çıkması gerekirdi.
- 8
BARIŞ ALPER'E KAR GEREKİR Mİ?
SORU: Barış Alper Yılmaz'ın Semih Kılıçsoy'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Net bir şekilde ayağının üstüne bastı. Sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kart.
Deniz Çoban: Hakem basit fauller çaldı ama bunu oynattı. Sarı kart olmalıydı.
- 9
KIRMIZI KART DOĞRU MU?
SORU: Omar Colley'in kırmızı kartı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem yine şanssız yakalandı. Doğru açıdan göremedi. Colley'in gelişi ciddi faul. Bu ayağın illa çapraz bağları koparması gerekmez. VAR bunu inceledi. Bu pozisyon net kırmızı. Sahada hakem vermeliydi. Barış sol ayağını çekmeseydi, sol ayağı kırılırdı.
Bahattin Duran: Tehlikeli bir hareket. Hız ve sürat var. Tabanı tam olarak oturmuyor. Bu hareket sahada kırmızı.
Deniz Çoban: Kırmızı kart demek gibi bir şansım yok. Rakip oyuncunun güvenliğini tehlikeye atıyor.
Fırat Aydınus: VAR, Icardi'nin ve Cenk'in pozisyonuna karışmadı ama buna neden karıştı? Taban oturmadı, sıyırdı. Şiddet, yoğunluk olarak VAR'da bir ölçü birimi yok. Hareket özünde kırmızı kart, sahada hakemin değerlendirmesi gereken pozisyon. Protokole göre VAR'ın karışacağı pozisyon değil.
Erman Toroğlu: Hakemin kararı doğru, net kırmızı kart.
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- 10
VAR'IN ÇAĞIRMASI DOĞRU MU?
SORU: VAR'ın Omar Colley'in kırmızı kartı için çağırması doğru mu?
Bülent Yıldırım: Oyuncu sağlığını düşündüğüm için VAR müdahalesini sorgulamam, saygı duyarım.
Deniz Çoban: VAR'ın kararı bence de doğru.
Bahattin Duran: VAR müdahalesini anlayabiliyorum ama sarı kartı destekleyecek elementler var. UEFA kriterlerine göre VAR'ın karışması yanlış.