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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SON DAKİKA ENFLASYON: Şubat enflasyonu açıklandı! TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne oldu? - İş-Yaşam Haberleri

        Şubat enflasyonu açıklandı

        Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 oldu. Böylece yıllık enflasyon 15 ayın zirvesine çıktı. Şubat ayında en hızlı artış eğitim ücretleri ve gıda fiyatlarında yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:05
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        Şubat enflasyonu açıklandı
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        TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53, yıllık olarak ise yüzde 67.07 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 55.91 olarak gerçekleşti.

        Ocakta, aylık enflasyon yüzde 6.60, yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 olarak açıklanmıştı. Şubat ayında böylece yıllık enflasyon Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2024:

        EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

        TÜİK verilerine göre şubat ayında Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43.44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.78 ile lokanta ve oteller oldu.

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        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2024:

        AYLIK DEĞİŞİMDE EĞİTİM İLK SIRADA

        Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 0.20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12.76 ile eğitim olarak açıklandı.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2024:

        ORTA ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ZİRVEDE

        Aylık olarak en hızlı artış gösteren temel başlık ise yüzde 21.78 ile orta öğretim ücreti oldu. Bunu yüzde 16.99 ile tereyağı ve yüzde 16.14'lük artış ile sebze fiyatları takip etti.

        En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
        Orta öğretim 21,78
        Tereyağı 16,99
        Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 16,14
        Kuzu eti 14,81
        Peynir 11,57
        Taze süt 10,99
        Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler 10,57
        Taze meyveler 10,32
        Un ve diğer tahıllar 9,50
        Makarna çeşitleri 9,10

        Şubatta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ise şunlar oldu:

        Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 1,75
        Katı yakıtlar 1,29
        Şeker 0,81
        Kadın giyim -0,65
        Erkek giyim -0,7
        Ev ile ilgili temizlik malzemeleri -0,7
        Halı ve diğer yer döşemeleri -1,64
        Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -6,25
        Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler -6,64
        Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -14,80
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