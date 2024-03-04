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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı açılış için gün sayıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı açılış için gün sayıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Projemizi çok kısa bir zaman içerisinde hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:26
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        • 1

          Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği, ‘Bakırköy Kirazlı Metro Hattı’nın yapım çalışmalarında sona geldiklerini ve hattın yakın zamanda açılacağını duyurdu.

        • 2

          Uraloğlu, İstanbul’un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

        • 3

          “13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk.

        • 4

          Artık hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için son çalışmalarımızı yapıyoruz. İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı’nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin ardından İstanbul’a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul’un ulaşım ağına güç katacağız.”

        • 5

          Bakırköy’den başlayacak metro hattı projesinin Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı Hattı ile, İncirli İstasyonunda, Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray ile, Bakırköy İstasyonunda, İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.

        • 6

          Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti.

        • 7

          Uraloğlu, metro hattının 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancına da dikkati çekti.

        • 8

          Uraloğlu, projenin karayolu bakım ve işletme kazancının 2,4 milyar dolar, kaza kazancının 71,5 milyon dolar, zaman kazancının 3,6 milyar dolar olmak üzere toplam 6,1 milyar dolar olacağını ifade etti.

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