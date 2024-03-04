1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
Ankara'da, tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi Recep Can Öztürk yakalandı. Öztürk'ün ilk ifadesinde, 4 ay boyunca, yakalanmamak için Keçiören Ovacık mevkiindeki mağara, menfez, su kanalları ve boş arazilerde saklandığını söylediği öğrenildi
Ankara'da kan donduran olay, Keçiören ilçesi, Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak'taki bir binada 25 Kasım 2023'te yaşanmıştı.
TADİLAT NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre Recep Can Öztürk ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.
SİLAHLA ATEŞ AÇTI, BİR KİŞİ ÖLDÜ
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Can Öztürk, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Tokgöz kurtarılamamıştı.
BİR MESCİTTE YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2023'te yaşanan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir mescit içerisinde olduğu belirlenen firari zanlı Recep Can Öztürk, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
4 AY MAĞARA VE MENFEZLERDE YAŞAMIŞ
Recep Can Öztürk'ün ilk ifadesinde, yakalanmamak için Keçiören Ovacık mevkiindeki mağara, menfez, su kanalları ve boş arazilerde saklandığını söylediği öğrenildi.