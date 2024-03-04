ABD'de Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı

ABD basınındaki haberlere göre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için çalışmalar devam ederken, Cumhuriyetçilerin başkent Washington'daki ön seçimi tamamlandı.

Haley, Washington'daki ön seçimde oyların yüzde 63'ünü alarak Cumhuriyetçilerin ön seçimlerini kazanan ilk kadın olurken Trump, yalnızca yüzde 33 oy aldı.

Aday olabilmek için toplam 1215 delegeye ihtiyacı olan Haley, bu galibiyetinden yalnızca 19 delege kazanarak ülke genelinde toplam 43 delegeye ulaşmış oldu.

Eski South Carolina Valisi Haley'in kampanya sözcüsü Olivia Perez-Cubas yaptığı açıklamada, "Washington'daki yetersizliğin farkında olan Cumhuriyetçilerin, Donald Trump ve beraberinde getirdiği kaosu reddetmesi hiç şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.