Esnaf düellosu kanlı bitti!
Kayseri'de, husumetli 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada, oto yıkamacı 61 yaşındaki Osman Tüşümel hayatını kaybetti, 34 yaşındaki fırıncı L.T. yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri'de tüyler ürperten olay, bu sabah saatlerinde 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi.
İKİ ESNAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; fırıncı L.T. (34) ile aynı sokakta oto yıkama yapan husumetlisi Osman Tüşümel (61) arasında tartışma çıktı.
İKİ ESNAF DA BİRBİRİNE SİLAH ÇEKTİ
Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine tabanca çekti. Osman Tüşümel olay yerinde hayatını kaybetti, L.T. bacağından yaralandı.
CANSIZ BEDEN MORGA KALDIRILDI
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. L.T., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.