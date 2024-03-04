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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esnaf düellosu kanlı bitti! - Kayseri son dakika haberleri

        Esnaf düellosu kanlı bitti!

        Kayseri'de, husumetli 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada, oto yıkamacı 61 yaşındaki Osman Tüşümel hayatını kaybetti, 34 yaşındaki fırıncı L.T. yaralandı.  Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:20
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        Esnaf düellosu kanlı bitti!
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        Kayseri'de tüyler ürperten olay, bu sabah saatlerinde 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi.

        İKİ ESNAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; fırıncı L.T. (34) ile aynı sokakta oto yıkama yapan husumetlisi Osman Tüşümel (61) arasında tartışma çıktı.

        İKİ ESNAF DA BİRBİRİNE SİLAH ÇEKTİ

        Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine tabanca çekti. Osman Tüşümel olay yerinde hayatını kaybetti, L.T. bacağından yaralandı.

        CANSIZ BEDEN MORGA KALDIRILDI

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. L.T., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
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