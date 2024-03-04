Bakan Şimşek'ten kredi kartı ve kripto para açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınına katıldı. Ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Şimşek, KKM, ihracatçıya destek, gri liste, kripto para düzenlemesi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"KKM'DEN ÇIKAN AĞIRLIKLI OLARAK TL MEVDUATA GİTTİ"

KKM'deki düşüş dövize gitmedi. TL mevduatı 12 puan arttı. KKM'den çıkan ağırlıklı olarak TL mevduata gitti.

KKM'nin cazip olmaktan kendi kendine çıkacağını düşünüyorum. KKM'de 27 haftadır kesintisiz düşüyor. Demek ki KKM cazip olmaktan çıkıyor. O konuda rahatım. KKM'den çıkışı başaracağız.

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"KUR SÜBVANSİYONU TALEBİNİ GERÇEKÇİ BULMUYORUM"

"İlk hafta TİM Başkanı beni ziyaret etti. Finansmana erişemiyoruz dedi. İhracat reeskont kredi limitini 10 kat artırdık. Eximbank sermayesini üç defa artırdık. Eximbank'ın ihracatçıya desteği bu sene en az 50 milyar dolar olacak. İhracatçıya düşük faizli kredi sunuyoruz.

Sanayide dönüşüm en çok çalıştığımız alan. Cari açığı kalıcı şekilde düşürmek için ne gerekirse yapacağız. İhracatçının bize kur sübvansiyonu verin talebini doğru bulmuyorum. Bu program 86 milyonu kapsıyor. Türkiye'nin net UYP'si eksideyken, özel sektörün ve kamunun net döviz pozisyonu açığı varken, benden TL'yi değersizleştirecek adım bekliyorlarsa bunun milletin menfaatine olmadığını söyleyeyim.

Belli alanlarda sıkıntı var ama talep zayıf. Avrupa Birliği'nde talep geriliyor.

Enflasyonu azdıracak kur sübvansiyonu talebi gerçekçi değil.

"GRİ LİSTE İÇİN HEYET GELECEK"

Nisan-Mayıs ayında FATF yerinde denetim için heyet gönderecek. Büyük ihtimalle Haziran 2024'te siyasi mülahazalar devreye girmezse gri listeden çıkacak Türkiye.

"KRİPTO DÜZENLEMESİ SEÇİMDEN SONRA ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE MECLİS'TEN GEÇECEK"

Kripto düzenlemesi de seçimden sonra çok büyük ihtimalle Meclis'ten geçecek. Burada engellemek yerine düzenlemeyi tercih ettik. Birçok gelişen ülke bu taslağı bizden istedi.

Bütçede tüm imkanlarımızı emekliler ve çalışanlar için seferber ettik. Bunu etmeye de devam edeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça bunları adil olarak değerlendireceğiz.

KREDİ KARTINDA DÜZENLEME OLACAK MI?

Kredi kartlarında bankaların limit belirlerken kurallara uyması önemli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız.