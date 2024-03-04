Sinemalar; iyi başladı iyi devam etmedi
Sinemalar, 2024'e iyi başlasa da devamı gelmedi. Şubatta, izleyici sayısı yarıdan fazla azalırken 530 milyon TL'lik fark oluştu
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Yeni yıla yüksek gişe sayılarıyla giren sinema sektöründe şubat hüsranı yaşandı.
Ocak ile şubat arasındaki izleyici sayısında yüzde 110'luk fark oluştu.
Hasılattaki fark ise yüzde 108 olarak gerçekleşti.
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OCAK 2024
• 29 Aralık – 4 Ocak… 1.005.538
• 5 – 11 Ocak… 956.425
• 12 – 18 Ocak… 2.029.158
• 19 – 25 Ocak… 2.288.047
• 26 Ocak – 1 Şubat… 2.083.559
TOPLAM… 8.362.727
TOPLAM HASILAT... 1.028.336.130 TL
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ŞUBAT 2024
• 2 – 8 Şubat… 1.237.942
• 9 – 15 Şubat… 819.526
• 16 – 22 Şubat… 1.150.246
• 23 – 29 Şubat… 776.184
TOPLAM… 3.983.898
TOPLAM HASILAT... 495.786.087 TL
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Peki; Türk filmleriyle, yabancı filmler ne kadar izlendi?
OCAK 2024
• Türk Filmleri... 7.859.039 (% 93.97)
• Yabancı Filmler... 502.688 (% 6.03)
ŞUBAT 2024
• Türk Filmleri... 3.580.129 (% 89.86)
• Yabancı Filmler... 403.769 (% 11.14)
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İlk iki ayda 135 film gösterime girerken izleyici sayısı açısından ilk 14 sırada Türk yapımları yer aldı.
İLK İKİ AY EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM
• Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 2.639.135
• Kolpaçino 4 4'lük... 2.075.894
• Lohusa... 1.971.670
• 3391 Kilometre... 920.100
• Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)... 557.446