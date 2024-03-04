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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarlarından Galatasaray yorumları - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla haftayı lider kapatırken, spor yazarları Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:58
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        • 1

          Levent Tüzemen (Sabah): Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Galatasaray'ın kaybetmesini hesap ediyordu ama olmadı. Okan Buruk ve öğrencileri akıllı, sakin ve dikkatli oynayarak derbiyi kazandı ve şampiyonluk yarışında psikolojisini fazlasıyla güçlendirdi. Halil Umut Meler eyyam yapmadan mükemmel maç yönetti. Özellikle Cenk Tosun'un saha içerisindeki aldatmalarına prim tanımadı.

        • 2

          Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray, adeta vitesi dörde alma ihtiyacı olmadan kazandı maçı. Bence en büyük farkı da orta sahada yarattılar. Torreira, zaten Amartey’nin en iyi gününde bile ön libero olarak ulaşamayacağı bir ligde. Al Musrati de Kerem Demirbay’a bakıp, iç geçirerek “Ben de bir zamanlar bu seviyedeydim” diyordur herhalde. Kerem Demirbay, Galatasaray oyununun gizli kahramanı. Dünkü Galatasaray’la Beşiktaş orta sahaları arasında 3 sınıf filan fark vardı bence.

        • 3

          Osman Şenher (Milliyet): Galatasaray, fizik olarak çok yorgun... Okan Buruk 13 futbolcuyla sezon başından beri 44 maç oynadı. Kulübede de alternatif oyuncu yok, ne yapsın? Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor. Evet eleştirebilirsiniz, Avrupa kupalarından elendi,Türkiye Kupası’ndan elendi. Şöyle bir mantığınızla düşünün; bugüne kadar bu takım haftada iki maç oynayarak buralara geldi. Ama bundan sonra haftada iki maçla hedeflerine ulaşması mümkün değildi. Şimdi tek hedef kaldı, o da ligi zirvede bitirmek. Öyle veya böyle, bu şekilde de olsa liderliği devam ettirmek için futbolcular savaşacak.

        • 4

          Mehmet Ayan (Habertürk): G.Saray deneyimiyle oyuna hakim oldu, maçı bitirmeyi başardı. Maçın sarı-kırmızılılar adına yıldızı 37. yaşını bitirmesine 3 ay kalan MERTENS oldu. Bu bile mücadelenin ne kadar kısır döngüde gittiğini anlatıyor bize. 89. saniyede gelen gol sadece G.Saray adına skoru değiştirdi. 20 takım… 38 hafta… 380 maç… Bu tablonun ilk 6 maçı içine girecek maçtan futbol adına akılda kalan neredeyse hiçbir şey yok.

        • 5

          Serkan Korkmaz (Fotomaç): Galatasaray şampiyonluk yolunda çok zorlu bir virajı kayıpsız döndü dönmesine ancak hücum hattındaki tüm isimlerde dikkat çeken gözle görülür düşüş sıradaki maçlara dair Okan Buruk'u hayli endişelendiriyor olmalı. Keza; dün akşam "tutan" işini yine layığıyla yaptı ama ya o erken gol olmasaydı, "atan" için bugün ne denecekti acaba? Yine de; kazanmak ve liderlik kuşkusuz çok hoş…

        • 6

          Attila Gökçe (Milliyet): Avrupa Ligi play-off turu ve Türkiye Kupası’nda üst üste iki yenilgiyle dışarıda kalan Okan Buruk’un takımı, ideale en yakın kadrosuyla maça ağırlığını koydu. Üçüncü yenilgi olasılığına kapıları kapattılar. Daha çok şut attılar, korner kullandılar. Topun sahibi de onlardı. Ama çok mu gösteri yaptılar? Hayır!

        • 7

          Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray çok erken hem skor hem de moral avantajı yakaladı. Ondan sonra oyunu genelde kontrol altında tuttular. En çok Barış Alper'i beğendim. Çünkü her an hem mücadelesi hem dribblingleriyle oyunun içindeydi. Defans bloğu da gayet başarılıydı. Okan Buruk'un dokunulmaz futbolcusu İcardi yine fizik açıdan güçsüzdü. Halbuki skor avantajı varken belli bir sürede Buruk'un oyuncuyu çıkarması gerekiyordu.

        • 8

          Serkan Akcan (Fanatik): Okan Buruk, elindeki malzemeden maksimum verimi alarak ileri teknik direktörlük mucizesini sürdürüyor. Dün gece kulübesinde oyuna sokacak güvenilir oyuncusu olmasa da maçın momentumunu her an elinde tutmayı başardı. Okan hoca bu sezon hiçbir derbiyi kaybetmezken yenilenmiş Dolmabahçe’de kazanan ilk Galatasaray teknik direktörü de oldu.

        • 9

          İbrahim Yıldız (Habertürk): Muslera iki net gol pozisyonuna izin vermeyerek maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Sarı-Kırmızılı takımda Mertens de harika bir performans gösterdi. İlerleyen yaşına rağmen sahanın en iyi isimlerinden birisiydi. Torreira, Köhn, Kaan ve Barış’ı da unutmamak gerekir. Arkadaşlarına oranla daha enerjik oynadılar. Icardi için ne demeli? Topla buluşamadı. Etkisizdi. Kerem Aktürkoğlu saman alevi gibiydi. Hareketli gibi gözükse de, atakları sonuçlandıramadı.

        • 10

          Erman Toroğlu (Fotomaç): Birisi yeni kurulmaya çalışan bir takım, diğeri oturmuş bir kadro… Arada kalite olarak fark var ama sahaya oyun olarak yansıyan büyük bir fark yok. Ama o kadar fark bile Beşiktaş'ı yenmeye yetti. Galatasaray dün gece Dolmabahçe'de zorlanmadı. Rahat rahat oynadı, rahat rahat kazandı.

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