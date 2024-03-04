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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi! - Son dakika Antalya haberleri

        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!

        Antalya'da, çalılıkta otların arasında cansız bedeni bulunan kadının, 44 yaşındaki Ayşe Dilek olduğu belirlendi. Vücudunda kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:46
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        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
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        Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta, 2 Mart günü saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü.

        DURUMU 112'YE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü. Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMAMIŞTI

        İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "BİSİKLETLE YEM ALMAYA GİDİYORDUM"

        Cesedi ilk fark eden Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyimli bir ayak gördüm. Oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" dedi.

        KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Çalılık alanda cesedi bulunan kadının, Ayşe Dilek (44) olduğu belirlendi. Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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