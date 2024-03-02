Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
Antalya'da, Ahmet Üresin, bisikletiyle yem almaya giderken çalılıkta otların arasında kadın cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan 40'lı yaşlardaki kadının ölüm nedeni araştırılıyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta, bugün saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü.
KADIN CESEDİNİ GÖRÜNCE 112'Yİ ARADI
DHA'da yer alan habere göre Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü. Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"ÇORAP GİYİLİ AYAK GÖRDÜM"
Cesedi ilk fark eden Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm. Oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.