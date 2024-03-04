Bitlis'in Karaca mezrasında sadece baba oğul yaşıyor

Köy yaşamı çok güzel. Allah izin verirse hayvan sayısını da artıracağım. İşe bir keçi, 4 tavuk, 2 horoz, bir kedi ile başladık. İnşallah devamı gelir. Burada doğup büyüdüm. 1985'te terör olayları nedeniyle İstanbul'a gittik. İnşallah o günkü sorunlar bir daha olmaz." diye konuştu.