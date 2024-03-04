Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR"
ATTİLA GÖKÇE: "Fernando Santos’tan bu maça özel bir taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarıda Ghezzal ve sonradan girenlerin de katkısıyla sonucu değiştirmek için çok mücadele ettiler ama, istedikleri golü atamadan maçı bitirdiler." (Milliyet)
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"KOKARTI KİMSEYİ ALDATMASIN"
BİLAL MEŞE: "Colley’e kırmızı kart ağır, Ghezzal’a çıkarılan sarı evlere şenlik! Meler’in kokartı kimseyi aldatmasın, Köhn’ün Cenk Tosun’u çekerek yere indirmesi penaltı arkadaş! Neymiş, aman derbide hakem hatası olmasın diye, VAR’a bir kontenjan daha açmışlar, açsanız ne olur? İsterseniz orayı dörde katlayın, değişmez, aynı tas, aynı hamam!" (Milliyet)
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"SANTOS MAÇI 19:02'DE KAYBETTİ"
UĞUR MELEKE: "Dolmabahçe’deki derbiyle ilgili 18:59’a kadar yapılan çalışmaların yüzde 90’ı 19:02’de çöpe gitti muhtemelen. Maç, Al Musrati’nin kendi kalesine attığı golle ikinci santrayı yaptı. Ve ikinci santradaki düşünceler, birinci santradakilerden farklı olmak zorundaydı. Özellikle Beşiktaş için. Dün 19:02 itibariyle işlerin Santos’un istediği gibi gittiğini söyleyemeyiz. Maça adeta 1-0 yenik başladıkları için bir tutum farkı gerekiyordu ama Santos’un alışık olduğu, sevdiği, hazırlandığı habitat bu değil. O, kariyeri boyunca rakibi gol atmaya çalışırken araya sıkıştıran, rakibi ararken o bulan teknik adam olmakla yaptı şöhretini. Bir müsabakada skor ne kadar 0-0 devam ederse, Santos’un planlarını sahaya yansıtma ihtimali o kadar artar. Öne geçerse korumada ustadır. Ama bir derbide erken geriye düştüğünde başka bir düşünme biçimi gerekiyordu artık." (Hürriyet)
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"FUTBOL ADINA BİR ŞEY YOK"
MEHMET AYAN: 20 takım… 38 hafta… 380 maç… Bu tablonun ilk 6 maçı içine girecek maçtan futbol adına akılda kalan neredeyse hiçbir şey yok. 24 saat önceki ihalede ilk 6 maçından biri bu maç olan lige yıllık KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar veren BEIN’e teşekkür etmek gerekir! Bu kalitesizliğe bu parayı nasıl yatırıyorlar diye hayret nidalarını da ilave ederek! (Habertürk)
- 5
"SANTOS BAZI ŞEYLERİ GÖREMİYOR"
OKTAY DERELİOĞLU: "Sahanın en iyi oyuncusu Rashica'nın çıkması ilginçti. Cenk de çok önce alınmalıydı. Her maçta ona sabrediyor. Santos, Beşiktaş'ı eksik oynatıyor. Cenk'in ayakları değil, ağzı daha fazla konuşmaya başladı. Santos, bazı şeyleri göremiyor. Dün akşam tatmin etmeyen bir futbol ve şans golüyle kazanan bir takım vardı." (Takvim)
- 6
"KIRMIZI KART TAMAM YA PENALTI?"
İBRAHİM YILDIZ: Beşiktaş’ın penaltı itirazı için doğru bir beklenti diyebiliriz. 54.dakikada Cenk, ceza sahası içerisinde düşürüldü. Formasından çekildiği çok net gözüküyor. VAR bu pozisyon için neden hakem Halil Umut Meler’i izlemeye çağırmadı? Anlaşılır gibi değil. Fakat, aynı VAR Colley’in kırmızı kart gördüğü faulde hakemi izlemeye çağırdı. Colley, kontrolsüz bir girişimde bulundu. Sol ayağı yukarı kalkmış vaziyette Barış’a temas etti. Kırmızı kart anlaşılır bir karar oldu. Ya verilmeyen penaltı için ne demeliyiz? (Habertürk)
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"TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU ANLAMALI"
ERMAN TOROĞLU: "Fernando Santos'un Türkiye'de olduğunu anlaması, taraftarı gördükten sonra nasıl futbol oynatacağına karar vermesi gerek. Artık süre azaldı. Beşiktaş'ın böyle oynamaması gerekir. Halil Umut Meler iyi bir hakemimiz ama şöyle bir bakıldığında travmanın etkisinde olduğunu görüyoruz. Daha çok çalışması gerekir. G.Saray kağıt üzerinde zor gibi gözüken maçta sahadan rahat rahat çıktı." (Sabah)
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"BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI GÜME GİTTİ"
AHMET ÇAKAR: "İki kritik pozisyon var. İlki kırmızı kart. Her ne kadar ayağı sıyırıyorsa da niyet, Barış'ın diz kapağına basmak. Kırmızı kart doğru ama ikinci yarıda Cenk'e yapılan mutlak bir penaltı var. Köhn, ceza alanı içinde Cenk'in beline sarılıyor, formasından çekiyor ve topaç gibi çeviriveriyor, Meler atladı, VAR yardımcı olmadı ve Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti." (Sabah)
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"YENİ SEZONDA SANTOS İLE DEVAM ETMEMELİ"
TURGAY DEMİR: "Bu şartlarda yapacağın tek şey tempoyu arttırmak bunun için de yürüyecek hali olmayan Cenk Tosun çıkmalı ve yerine Muleka, Rebic ya da Aboubakar girmeli. Futbolun matematiği bunu söylüyor ve sen 80 dakika bu konuda hiçbir şey yapmıyorsun. Kısa ve net; Beşiktaş asla yeni sezonda Portekizli ile devam etmemeli. Galatasaray gol atmadan derbi kazandı. Hikayenin kısa özeti bu. Ne futbol oynadılar, ne mücadele ettiler. Her pozisyonda yere yatmalar, tribünden sinek gelse kurşun yemiş gibi kendilerini atmalar v.s. Halil Umut Meler de tribünden su atılsa maçı durdu, yardımcılarını yanına çağırdı, maçı buz gibi yaptı vesselam v.b. Beşiktaş ön tarafta Rebic, Muci, Rashica, Semih dörtlüsünü buluştursa muhtemelen çok daha tempolu oynar ve gol değil goller bulabilirdi." (Fotomaç)
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"ADALET, HAKEM ÇETELERİNİN ELİNDE"
SİNAN VARDAR: "Maç öncesi hakem atamaları yapıldığında oldukça tartışılmıştı. Tüm istatistikler atanan hakemlerin Halil Umut Meler ve VAR hakemi Koray Gençerler'in Galatasaraylı olduğunu gösterse de ben adaletli maç yönetecekler diye düşünüyordum. Ancak yanılmışım. Derbide bir kez daha gördük ki futbolda ADALET hakem çetelerinin elinde. Bu hakem çetelerinden kurtulmadığımız sürece Türkiye'de futbol düzelmez. "(Fotomaç)
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"DÜNÜN EN İYİ BEŞİKTAŞLI İSMİ"
ALİ GÜLTİKEN: "Karşılaşma öncesinde Beşiktaş adına maçı kim değiştirir sorusunun cevabı, Muçi, Semih ve Rashica olurdu. Bu ikisinden Rashica dünün en iyi siyah-beyazlı ismi oldu. Muçi'nin de kıpırdanışları var ama bütün maç boyunca Kaan Ayhan'ın çok yakın markajında kalması Semih'in öne plana çıkmasını engelledi." (Sabah)
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"EYYAM KOKAN TAKDİR HAKLARI"
FATİH DOĞAN: "Hakemler, özellikle Meler bilindiği gibi! Eyyam kokan takdir hakları, verilmeyen 54'de Halil Umut Meler, forması çekilerek, diz ile de önü kesilerek etrafında döndürülen Cenk'in pozisyonuna devam dedi. VAR çekilen formayı ve penaltıyı es geçti. Aynı ekip Omar Colley'in iki ayakla sarı kartlık girişine kırmızı verdi. Bu hareket kırmızıysa Türkiye'de her hafta 3-5 kırmızı çıkması lazım. Beşiktaş kötü mücadele etti diyemem. Hatta uzun süredir izlediğim en gayretli Beşiktaş adına oyunun hakkı kesinlikle yenilgi değil. Kendi küçük eksiklerinin ve hakemlerin yarışandan yana kullandıkları takdir haklarını aşamadılar." (Sabah)
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