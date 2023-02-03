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TÜİK ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ocakta yıllık enflasyon yüzde 57.68 , aylık enflasyon ise yüzde 6.65 oldu.

Aylık enflasyon böylece 9 ayın zirvesine çıktı. TÜİK enflasyon verisini açıklasa da teknik bir hata nedeniyle uzun süre verinin bülteni açılamadı.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 53.2, aylık enflasyonun ise yüzde 3.7 gelmesi yönündeydi.

Aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 olarak açıklanmıştı.

Ocak ayında Detaylar geliyor...

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