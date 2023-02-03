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Ocak ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları ocak ayında yıllık yüzde 57.68, aylık olarak ise yüzde 6.65 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 53.2 gelmesi yönündeydi. TÜİK enflasyon verisini açıklasa da teknik bir hata nedeniyle 20 dakika boyunca verinin bülteni ve detaylarına ulaşılamadı

Giriş: 03.02.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ocak ayı enflasyonu açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ocakta yıllık enflasyon yüzde 57.68 , aylık enflasyon ise yüzde 6.65 oldu.

Aylık enflasyon böylece 9 ayın zirvesine çıktı. TÜİK enflasyon verisini açıklasa da teknik bir hata nedeniyle uzun süre verinin bülteni açılamadı.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 53.2, aylık enflasyonun ise yüzde 3.7 gelmesi yönündeydi.

Aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 olarak açıklanmıştı.

Ocak ayında Detaylar geliyor...

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