Nisan ayı enflasyonu açıklandı

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TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.68, bir önceki aya göre ise yüzde 2.39 yükseldi.

Beklenti aylık enflasyonun yüzde 2.65, yıllık enflasyonun ise yüzde 44.06 gelmesi yönündeydi.

Mart ayında TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 50.51, aylık enflasyonu ise yüzde 2.29 olarak açıklamıştı. Nisan verisiyle beraber yıllık enflasyonda baz etkisiyle 6 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Nisanda ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,47'lik düşüş ile konut oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5.93 ile haberleşme oldu. Deprem döneminde sınıfta kalan operatörlerin özellikle bayram döneminde yaptığı zamlar bu artışta etkili oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2023:



ET FİYATLARINDA ARTIŞ

Nisan ayında özellikle et fiyatlarında sert bir artış gözlemlendi. TÜİK verilerine göre kuzu etinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 21.47, dana eti fiyatı ise yüzde 13.34 yükseldi.

GEÇEN AY GÜNDEME OTURMUŞTU

Et fiyatlarında yaşanan artışlar sürpriz olmadı. Zira geçtiğimiz ay et fiyatlarına gelen zamlar kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun yanında karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı kalemindeki aylık artış da yüzde 12.05 oldu. Bu artışta da bayram döneminde otobüs biletlerine artan talep ve buna bağlı olarak artan bilet fiyatları etkili oldu.

ELEKTRİKTE YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ

Nisanda aylık olarak en fazla düşüş ise yüzde 15 ile elektrik fiyatında yaşandı. Bunu yüzde 4.66 ile likid hidrokarbonlar ve yüzde 2.89'luk düşüşle margarin takip etti.

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