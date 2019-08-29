SON DAKİKA!

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango için işletme ihalesinde en iyi teklifi veren Sisal-Şans ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada TVF ile Sisal-Şans ortak girişim arasında milli piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin hizmet alım sözleşmesinin bugün imzalandığı kaydedildi.

Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci 9 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Fondan yapılan açıklamada o günkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi'nin verdiği belirtilmişti.

Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net bugünkü değeri en az 28 milyar 119 milyon TL olarak hesaplandı.

11 TEKLİF ALINDI

22 Haziran’da başlayıp 9 Ağustos’ta biten teklif toplama sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH firmalarından toplam 11 teklif alınmıştı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada "TVF tarafından bugüne kadar Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi ile bugün sözleşme imzalandı. Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango’da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL’ye çıkarmayı taahhüt etti; 2018’deki hasılat ise 3.4 milyar TL seviyesindeydi. Sisal – Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak" denildi.

'BAYİ SAYISI 2 YILDA 10 ÇIKACAK'

Açıklamada yeni modelle Milli Piyango’nun cirosunun sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkacağı ve maliyetlerin de azalacağı belirtildi. Açıklamada "Sisal - Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla yürütecek. Yeni modelde bayilerin hem sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak. Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeye göre en geç 9 ay içerisinde devralacağı operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor.

49 YILLIĞINA VARLIK FONU'NA DEVREDİLMİŞTİ

Milli Piyango lisansı 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti. Fondan yapılan açıklamada "Bu modelle Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu’nda kalmaya devam edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek." ifadesi kullanıldı. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Milli Piyango ülkemiz için çok önemli bir değer. Eylül 2018’de göreve geldiğimizde kamuya en hızlı fayda sağlayacak varlığımızın Milli Piyango lisansı olduğuna karar vererek bu yöndeki çalışmalarımıza öncelik verdik. Maliyetleri azaltıp ciroyu artırırken şans oyunlarımızı dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçiriyoruz.” dedi.