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Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak ayı 2022 Faiz oranları ne kadar oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı nedir?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, 2022 yılının ilk faiz kararı için bugün toplandı. Para Politikası Kurulu Toplantısı yapıldı ve ardından Ocak ayı faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar kuru 13,43 TL seviyelerinde bulunurken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun tarafından faiz kararı ile ilgili açıklama metni yayınlandı.

20.01.2022 - 13:35 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Geçtiğimiz yılın sonlarında peş peşe faiz indirimi gelirken yeni yılın ilk faiz kararı için geri sayım tamamlandı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar kuru 13,43 TL seviyelerinde ilerlerken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklama döviz ve altında da belirleyici olarak. 

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    TCMB'nin alacağı karar için kritik gün gelirken Merkez Bankası faiz kararı ne oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ocak ayı faiz kararını 20 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açıkladı.

    İşte, Ocak ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika bilgileri;

  • FAİZ KARARI AÇIKLANDI

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

    Salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

     

  • Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

    Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

    TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

    Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

    Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

  • NE BEKLENİYORDU

    Piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi.

    Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası geçtiğimiz ay ki toplantıda faizleri 100 baz puan düşürüp politika faizini yüzde 15'ten 14'e indirmişti.

    AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

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